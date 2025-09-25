Una conocida cadena abre su primer local en la provincia de Toledo en el centro comercial Los Alfares con regalos

El centro comercial 'Los Alfares' de Talavera de la Reina (Toledo) sigue expandiendo su oferta, en este caso da la bienvenida a un negocio referente en el sector cultural. Se trata de la reconocida cadena 'Casa del Libro', fundada en 1923, que abrirá su primera librería en la provincia de Toledo el próximo 2 de octubre.

La nueva librería operará bajo el nombre de 'Casa del Libro Talavera' en un local de 200 metros cuadrados que albergará un catálogo de más de 15.000 títulos desde las últimas novedades editoriales hasta los grandes clásicos de la literatura universal.

Además, la tienda dispondrá de secciones especializadas como 'Book in English', cómic, manga o literatura infantil con el fin de acercar este hábito saludable a los más jóvenes.

Para celebrar su llegada a la ciudad de la cerámica, han preparado una serie de promociones especiales para los primeros visitantes. Durante la semana de apertura, los socios de la Casa del Libro Talavera podrán disfrutar de un 5 por ciento de descuento directo en todas sus compras.

Esto no es todo, ya que durante la semana siguiente a la inauguración, los clientes que realicen compras superiores a 25 euros recibirán regalos exclusivos.

Esta apertura sitúa a Talavera en el mapa literario nacional y amplía todavía más la oferta del centro comercial 'Los Alfares' que ya cuenta con salas de cine, zona infantil, tiendas de moda, perfumería y joyerías, un hipermercado Carrefour y varios establecimientos de ocio y restauración como Foster's Hollywood o 100 Montaditos.