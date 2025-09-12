El Cid y El Fandi salen a hombros de una plaza de Bolaños de Calatrava recuperada para el toreo

El Cid y El Fandi salen a hombros en Bolaños de Calatrava. Foto: Marenostrum

La plaza de toros de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) vuelve a contar. Tras dos años de experiencias fallidas, este viernes se ha llenado más de media plaza para un espectáculo en el que El Cid y El Fandi han salido a hombros.

El Fandi se llevó la palma arrasando en los tres tercios y cortando cuatro orejas. Dos paseó El Cid del quinto, perdiendo otras tantas con los aceros del primero de su lote.

La espada impidió la triple puerta grande, ya que Aníbal Ruiz pinchó al toro de su reencuentro con la afición ciudadrealeña.

Según ha informado Marenostrum, los toros han sido de Las Monjas, bien presentados y de variado juego. Los mejores han sido el segundo y el tercero.