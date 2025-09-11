Una turista se lanza a cantar junto al músico callejero Chiki Serrano en Toledo: "Ha sido muy emocionante"

Las calles de Toledo siempre guardan sorpresas, pero especialmente mágico fue lo ocurrido a última hora de la mañana de este miércoles en los alrededores de la Catedral Primada. Sucedió mientras el músico Chiki Serrano interpretaba con su violonchelo la mítica canción 'Con Te Partirò', cuando una turista se puso a cantar espontáneamente.

Una situación que no solo sorprendió al músico, sino a todos los que por allí pasaban, que se convirtieron en espectadores de lujo de una preciosa actuación en un enclave único.

El propio Chiki Serrano ha reconocido a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM que fue un momento "muy bonito y emocionante". "Fue algo espontáneo, que surgió en el momento. De repente se puso frente a mí y arrancó a cantar. Me miró y vio que yo estaba feliz por lo que estaba ocurriendo", ha asegurado.

Según el violonchelista, la voz de la mujer era propia de los cantantes de lírica y "muy profesional". "Cuando terminamos, nos dimos un abrazo. Estas cosas pasan cuando menos te lo esperas. Ojalá sigan ocurriendo", ha afirmado.

"No es la primera vez"

Chiki Serrano ha asegurado que no es la primera vez que le ocurre algo así, ya que hace unos años un grupo de turistas de entre 13 y 14 años lo sorprendieron mientras tocaba.

Los jóvenes lo rodearon y, al terminar de tocar, una persona mayor levantó la mano y se pusieron a cantar. "Era un coro belga que cantaba como los ángeles. Me quedé en shock y la gente que había hasta se puso a llorar de emoción", ha sentenciado.