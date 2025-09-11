El esperado musical de 'Tarzán' llega a cinco ciudades de Castilla-La Mancha: entradas ya a la venta

Tras el gran éxito del musical del 'Rey León' aterriza en España un nuevo espectáculo de otra leyenda de Disney, 'Tarzán'. La superproducción que narra la historia de un niño inglés criado por una manada de gorilas se estrenará el próximo 3 octubre en Avilés (Asturias) y hará parada en varias ciudades de Castilla-La Mancha.

"Es una obra pensada para conmover, deslumbrar y conectar con el público de todas las edades", ha avanzado este jueves la directora del musical Silvia Villaú. Además, ha añadido que la música de esta exhibición estará compuesta por José Enrique de la Vega.

Después de su estreno en la ciudad asturiana comenzará su gira por hasta 30 ciudades de todo el país, cinco de ellas son de la región castellanomanchega. El musical de 'Tarzán' llegará el 14 y 15 de noviembre a Albacete, el 22 y 23 del mismo mes a Guadalajara, el 6 y 7 de diciembre a Talavera de la Reina (Toledo), el 31 de enero y 1 de febrero a Cuenca y el 11 y 12 de abril a Valdepeñas (Ciudad Real).

En la propia web del musical ya se pueden adquirir las entradas para las funciones en Albacete, Guadalajara y Talavera. Los precios varían desde los 40 hasta los 55 euros dependiendo de la zona.

"La obra es mucho más que una aventura en la naturaleza, recuerda que aunque procedamos de dos mundos, siempre hay puentes que nos unen: la familia, la amistad y la solidaridad", ha concluido Villaú.