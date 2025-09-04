Sortean dos entradas para el concierto de Bad Bunny en Madrid en la feria de Guadalajara: cómo participar

Los jóvenes de Guadalajara tendrán una oportunidad única para conseguir entradas para el esperado concierto del aclamado artista puertorriqueño, Bad Bunny, en la ciudad de Madrid. El próximo sábado 13 de septiembre, en plenas fiestas, se sortearán hasta dos boletos para disfrutar de uno de los shows de la gira 'Debí tirar más fotos World Tour'.

Esta rifa será el plato fuerte del evento 'Guadalajara Viva', un tardeo con DJs locales y entrada gratuita que se celebrará desde las 18:00 horas hasta las 23:00 horas de la noche en el Auditorio 'Pedro Díaz' de Guadalajara.

Este premio resulta algo muy codiciado teniendo en cuenta la enorme demanda de entradas de la gira de Bad Bunny en España para 2026. El cantante ha tenido que ampliar el número de conciertos en nuestro país hasta llegar a doce fechas colgando el cartel de "entradas agotadas" en seis de ellas.

Cartel 'Guadalajara Viva'. PSOE Guadalajara

Bad Bunny actuará los días 22 y 23 de mayo de 2026 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y el 30 y 31 de mayo; 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Las pocas entradas que quedan disponibles continúan a la venta a través de la web livenation.es y Ticketmaster y se pueden adquirir por precios que oscilan entre los 80 y los 550 euros.

'Guadalajara Viva' está impulsado por el PSOE municipal en colaboración con la Asociación Vasija con motivo de las Ferias y Fiestas de Guadalajara de este año. Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el secretario de organización socialista alcarreño, Rafael Esteban.