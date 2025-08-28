Planazo en un imponente castillo de Cuenca para ser testigo de combates medievales con hachas y espadas

El Castillo de Belmonte (Cuenca) será escenario los próximos 13 y 14 de septiembre del IX Torneo Nacional de Combate Medieval 'Desafío Belmonte'. La joya arquitectónica conquense se convertirá en campo de batalla para una cita que contará con más de 150 luchadores.

No se trata de una recreación o espectáculo coreografiado, sino de un auténtico deporte de contacto con combates reales. Los luchadores, protegidos por armaduras de más de 30 kilos, se enfrentan con espadas, hachas y escudos en impresionantes duelos.

Enfrentamientos individuales o melés por equipos que suponen una demostración de fuerza, resistencia y estrategia.

Ocho equipos españoles

En total habrá ocho equipos españoles y equipos de cuatro países invitados: Reino Unido, Finlandia, Portugal y República Checa.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia completa en el Castillo de Belmonte, que incluye el recorrido libre por la fortaleza, la ambientación del mercado medieval con puestos de artesanía y la visita al Trebuchet Park, la mayor exhibición de máquinas de asedio del mundo.