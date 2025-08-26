El último famoso que ha alucinado con su visita a Puy du Fou en Toledo: "Es mejor de lo que te imaginas"

Cada vez son más los que alucinan con su visita al parque temático Puy du Fou en Toledo. Una de las últimas caras conocidas que ha disfrutado de los espectáculos del lugar es el cantante, compositor y actor mexicano Carlos Rivera, que cuenta en su Instagram con más de 9,6 millones de seguidores.

"El parque es espectacular, es mejor de lo que te imaginas. Había escuchado historias de mis amigos y no me lo podía perder", ha asegurado el artista.

En un vídeo compartido por la cuenta de Instagram de Puy du Fou ha reconocido que su espectáculo favorito ha sido el de las aves. "Fue brutal ver cómo pasan tan cerca de ti. Lo más bonito es saber que hay un programa de protección para ellas", ha indicado.

"Todavía no me he ido y ya quiero volver. Es un lugar increíble en un lugar mágico como Toledo. Es el viaje ideal", ha sentenciado.

Con esta visita, Carlos Rivera se une a una larga lista de famosos que han pasado por Puy du Fou. Algunos de ellos son Risto Mejide, Tamara Gorro, Gloria Camila Ortega, Roberto Leal, Carlos Baute, Lorenzo Caprile o Vanesa Romero.

Nuevo y "emocionante" espectáculo

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, Puy du Fou España dio el pistoletazo de salida a su nueva temporada el pasado 8 de marzo, con la presentación oficial del nuevo espectáculo 'El Tambor de la Libertad'.

Se trata de un "emocionante" espectáculo que transporta al público a los años de la Guerra de la Independencia, narrando la heroica historia de un joven tamborilero cuyo coraje y determinación se convirtieron en símbolo de la lucha por la libertad.

Con una escenografía espectacular, como es habitual en Puy du Fou, una banda sonora épica y una puesta en escena envolvente, esta producción está siendo uno de los grandes atractivos de la temporada.