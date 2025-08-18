Devoción, tradición y mucha diversión: así son las fiestas que cada año "marcan el alma" de Almonacid de Toledo

Agosto es especial para los vecinos de Almonacid de Toledo. Cada penúltimo fin de semana del mes, este pequeño pueblo toledano se engalana para su mayor celebración: las Fiestas Patronales en honor a La Virgen de la Oliva.

Cinco días, del 22 al 26 de agosto, que "marcan el alma de un pueblo y escriben con mayúsculas en la memoria colectiva de su gente". Así lo ha expresado la alcaldesa de Almonacid, María Almudena González, a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, para quien esta celebración hace a los vecinos "recordar quiénes son y de dónde vienen".

"Almonacid se transforma sin perder su esencia. Se llena de música, encuentros y gestos sencillos que valen más de mil palabras. Es una cita para recuperar tradiciones, renovar promesas, honrar a la patrona y vivir con intensidad", ha afirmado.

Fiestas de Almonacid de Toledo.

Si algo destaca la regidora de estos días es la devoción por la Virgen de la Oliva. El día grande de las fiestas es el domingo, cuando se celebra la Magna Procesión en su carroza de plata. "Se duplica la población. Somos unos 900 y para la entrada de la Virgen a su ermita se pueden congregar alrededor de 200 personas", ha asegurado.

Dos días antes, el viernes, se celebra el traslado desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial, haciendo su recorrido en andas siendo portada por los jóvenes de la localidad. Durante la procesión se reza el Santo Rosario y en la Iglesia se entona la Salve Popular y el Himno de la Virgen de la Oliva.

"Quiero poner en valor a nuestra patrona y a la Hermandad de la Virgen de la Oliva. Su trono de plata es único y espectacular, fruto de la aportación de los vecinos tras las campañas de la aceituna", ha expresado.

Programación para "no parar"

La responsable de la programación ha reconocido que su intención siempre es "innovar". El programa de este año combina tradición, música y mucha diversión.

"Habrá verbenas con orquestas cada noche, que darán paso a los 'mañaneos' con Dj's que prolongarán la fiesta hasta el amanecer. Y no faltará el baile del vermut. Son días en los que se duerme poco y se disfruta mucho", ha explicado.

El chupinazo será el viernes a las 13 horas, una tradición que dará el pistoletazo de salida a las fiestas. La gente disfrutará de la música de la Charanga Monkey Gang y de los Cabezudos. Además, como viene siendo habitual "los asistentes comerán huevos fritos con chorizos", elaborados por la Asociación de Mujeres La Oliva.

Las tradiciones no podían faltar en los días más grandes del año en Almonacid. El lunes tendrá lugar el concurso de pleita y tomiza. "Almonacid es el pueblo de la pleita, por lo que no puede faltar una gran demostración en la plaza", ha afirmado.

Fiestas de Almonacid de Toledo.

El programa lo completan otras actividades como la subida a la cucaña con su codiciado jamón en la cima, el torneo de chinchón, el torneo de futbolín, el encierro infantil, la caldereta popular o la chocolatada para la tercera edad.

Ya el martes, es de obligada asistencia la cita con el concurso de disfraces, en el que "grupos de 20 o 30 personas se visten con disfraces característicos del municipio".

Fiestas de Almonacid de Toledo.

"Intentamos que la programación sea completa. El presupuesto con el que contamos no es desorbitado, pero es muy digno. Nosotros elaboramos el programa, pero luego las fiestas las hace la gente. Y aquí somos muy festivos", ha afirmado.

Invitación

Por último, Almudena González ha querido invitar a todo el mundo a visitar el municipio durante la celebración de las fiestas. "Lo importante es que sigan a este nivel y eso lo consiguen los vecinos y la gente que viene", ha afirmado.

"Invito a todo el mundo a disfrutar de esta celebración. Son muy características y muy peculiares. Aquí acogemos al forastero y le aseguramos que se lo va a pasar en grande. Que vengan dispuestos a disfrutar y a vivir cada celebración con mucha intensidad, sin intención de dormir mucho", ha sentenciado.