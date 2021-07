Se endurece la normativa para participar en los encierros de Castilla-La Mancha

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes una resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas relacionada con la celebración de festejos taurinos en pandemia en la que se especifica que se podrán celebrar festejos taurinos populares por el campo o encierros por las vías públicas, si bien los participantes deberán inscribirse previamente.



En la resolución del DOCM, publicada este viernes y consultada por Efe, se recoge que en los festejos taurinos o encierros por las vías públicas que tengan la consideración de eventos multitudinarios, es decir, que reúnan a más de mil personas, el organizador de dichos eventos deberá elaborar un Plan de Actuación o de contingencia en contexto de la covid-19, que incluya una autoevaluación del riesgo por transmisión del coronavirus y dicho Plan de Actuación o de contingencia estará a disposición de las autoridades competentes.



La resolución señala que en las sueltas de reses, la presencia de espectadores se intentará limitar, en la medida de lo posible, a aquellas zonas en las que puedan ser instaladas gradas, aplicándose para su ocupación lo establecido para plazas, recintos e instalaciones taurinas, que es un máximo del 75 por ciento del aforo autorizado, con espectadores sentados "a tresbolillo", es decir, en filas paralelas, de modo que las de cada fila correspondan al medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte que formen triángulos equiláteros.



No obstante, se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad con el resto de los espectadores.

Distancia de seguridad

En el caso de que debido a las condiciones del recinto acotado no sea posible instalar gradas, se deberá respetar la distancia de seguridad de un metro y medio con el resto de los espectadores, salvo grupos de convivientes.



Asimismo, cuando haya varios participantes en el ruedo de la plaza o recinto taurino, el director de lidia procurará que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio entre los mismos; arbitrando mecanismos de control, previo paso al ruedo.



En los encierros tradicionales de reses por vías urbanas, los encierros tradicionales de reses por el campo y en los festejos tradicionales singulares se recomienda que los participantes hayan sido previamente inscritos, permitiendo un control visual por parte de la organización con elementos dispuestos al efecto y se evitará el acceso a la zona de suelta por parte de personas no inscritas.



La presencia de espectadores en los encierros por vías urbanas, se intentará limitar, en la medida de lo posible, a aquellas zonas en las que puedan ser instaladas gradas.



En el caso de que debido al recorrido por el que vaya a transcurrir el encierro no sea posible instalar gradas en los encierros por vías urbanas, ni se pueda seguir el mismo desde el interior de sus vehículos en el caso de encierros tradicionales por el campo, se deberá respetar la distancia de seguridad de un metro y medio con el resto de los espectadores, salvo grupos de convivientes.