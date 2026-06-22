El bar de carretera en la A-31 que ha conquistado a Alaska y Nacho (Fangoria): "Las mejores rosquillas que hemos comido"

Alaska y Nacho Canut y el restaurante de carretera que han seleccionado para la Guía Repsol.

La última edición de los Soletes de verano 2026 de la Guía Repsol ha dejado una excelente noticia para la gastronomía de Castilla-La Mancha. Alaska y Nacho Canut, de la banda madrileña de Fangoria, han desvelado cuáles son sus locales predilectos y han incluido una parada obligatoria en la provincia de Albacete.

Se trata de Los Chopos, un restaurante de carretera situado en La Gineta que los artistas descubrieron de forma totalmente casual en uno de sus viajes y que les causó un auténtico "sorpresón".

Los músicos no han escatimado en elogios hacia este rincón manchego, destacando que ofrece "una carta buenísima y productos artesanos". Sin embargo, lo que terminó por conquistarlos definitivamente fue su repostería tradicional: "Para muestra, las mejores rosquillas que hemos comido nunca".

Barra del restaurante de carretera Los Chopos (Albacete).

Un imán para famosos: de Carlos Alcaraz a Aitana y Plex

Alaska y Nacho Canut no son las únicas celebridades que se han rendido a los encantos de Los Chopos. En las últimas semanas han parado a reponer fuerzas personajes de la cultura, el deporte y el entretenimiento como el torero Roca Rey, la cantante Aitana, el popular youtuber Plex o el mismísimo tenista Carlos Alcaraz.

Uno de los puntos fuertes de este icónico establecimiento de la Autovía de Alicante (A-31) es su bufé libre con más de 50 platos variados por poco más de 15 euros. Una opción ideal para degustar su cocina tradicional manchega —donde no faltan clásicos como el ajo mataero o las migas—en mitad de un viaje hacia el Levante.

Además, pensando en las necesidades de los viajeros, el local ofrece la posibilidad de disfrutar de esta experiencia fuera del horario habitual siempre y cuando sea bajo reserva previa. Las instalaciones de Los Chopos están diseñadas para el bienestar de sus comensales y se dividen en dos espacios con servicios diferenciados.

Salón del bufé libre de Los Chopos.

De las brasas a las bodas en el jardín

El restaurante se presenta como el lugar idóneo para disfrutar en familia. En este sentido, uno de sus mayores reclamos es la carne a la brasa donde brillan el cordero asado manchego y piezas de cerdo o vacuno cocinadas al fuego.

Disponen de una cafetería que cuenta con una variada carta de tapas donde se fusionan tradición, innovación y creatividad. Asimismo, su servicio "Los Chopos en casa" ofrece un menú especial con platos para pedir por teléfono y pasar a recoger cómodamente por el local. Esto no es todo, el espacio equipa amplios salones y jardines ideales para bodas, eventos sociales y corporativos.

Algunos de los platos que ofrecen Los Chopos.

Más allá de su cocina casera hecha a fuego lento y unas instalaciones adaptadas a todo tipo de necesidades, el éxito de Los Chopos viene de su inmejorable enclave geográfico. Al ubicarse en pleno eje de comunicación de la Autovía del Este (A-3) y la A-31, se ha convertido en una parada estratégica para miles y miles de conductores que viajan de Madrid a la costa y viceversa.