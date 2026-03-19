Pepe Rodríguez, chef: "Para que las torrijas queden más jugosas sumérgelas en un almíbar después de freírlas"

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En España existe una ley no escrita que dice que la Semana Santa es tiempo de torrijas. Por ello, durante la Pascua y gran parte de la Cuaresma, las cocinas empiezan a guardar el pan de varios días para darle una segunda vida más endulzada.

Este dulce elaborado a base de leche, pan frito, canela y azúcar se ha convertido en uno de los "10 mandamientos gastronómicos" de estas fechas. Nació como una receta de aprovechamiento en los conventos del siglo XV para aliviar el ayuno y a lo largo de los siglos ha ido mutando según la tradición familiar y del entorno.

En el norte del país se llevan las de leche espesa, en Andalucía priman las de miel y las bañadas en vino y en el Levante es común verlas con un toque de agua de azahar. El famoso chef de Illescas (Toledo), Pepe Rodríguez, ha desvelado en varias ocasiones cuál es su versión de las torrijas para que queden "más jugosas y aromáticas".

Las torrijas al estilo Pepe Rodríguez son una lección de técnica donde el equilibrio entre la leche infusionada y un almíbar "diferente" marca la diferencia. Casi todo el mundo sabe que el secreto está en el pan y en la leche, sin embargo, el chef toledano y presentador del famoso programa MasterChef va un paso más allá.

Divide su receta en tres pilares: la infusión, la fritura y, lo más importante, el almíbar. Este último paso es el que proporciona esa jugosidad y notas aromáticas. Tras freír el pan, Pepe sumerge cada pieza en un jarabe atemperado a base de agua, vino blanco, azúcar, canela y cítricos que crea una capa de protección que mantiene la miga cremosa y nada seca durante horas.