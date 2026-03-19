Pepe Rodríguez, chef: "Para que las torrijas queden más jugosas sumérgelas en un almíbar después de freírlas"
El famoso chef toledano ha desvelado en varias ocasiones cuál es su versión de este dulce típico de Semana Santa.
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- Total: 1 h
- Comensales: 6-8 personas
En España existe una ley no escrita que dice que la Semana Santa es tiempo de torrijas. Por ello, durante la Pascua y gran parte de la Cuaresma, las cocinas empiezan a guardar el pan de varios días para darle una segunda vida más endulzada.
Este dulce elaborado a base de leche, pan frito, canela y azúcar se ha convertido en uno de los "10 mandamientos gastronómicos" de estas fechas. Nació como una receta de aprovechamiento en los conventos del siglo XV para aliviar el ayuno y a lo largo de los siglos ha ido mutando según la tradición familiar y del entorno.
En el norte del país se llevan las de leche espesa, en Andalucía priman las de miel y las bañadas en vino y en el Levante es común verlas con un toque de agua de azahar. El famoso chef de Illescas (Toledo), Pepe Rodríguez, ha desvelado en varias ocasiones cuál es su versión de las torrijas para que queden "más jugosas y aromáticas".
Las torrijas al estilo Pepe Rodríguez son una lección de técnica donde el equilibrio entre la leche infusionada y un almíbar "diferente" marca la diferencia. Casi todo el mundo sabe que el secreto está en el pan y en la leche, sin embargo, el chef toledano y presentador del famoso programa MasterChef va un paso más allá.
Divide su receta en tres pilares: la infusión, la fritura y, lo más importante, el almíbar. Este último paso es el que proporciona esa jugosidad y notas aromáticas. Tras freír el pan, Pepe sumerge cada pieza en un jarabe atemperado a base de agua, vino blanco, azúcar, canela y cítricos que crea una capa de protección que mantiene la miga cremosa y nada seca durante horas.
Ingredientes
Torrijas al estilo Pepe Rodríguez
- 1 barra de pan (mejor si es del día anterior).
- Leche infusionada: 1 litro de leche entera, 100 g de azúcar, ralladura de 1 limón y 1 naranja, 2 ramas de canela y 1 vaina de vainilla.
- 3 huevos de tamaño medio.
- Aceite de oliva suave para freír.
- Azúcar
- Canela en polvo.
- El almíbar de Pepe: 1 litro de agua, 250 g de azúcar, 75 mililitros de vino blanco, varios trozos piel de limón y de naranja y 1 rama de canela.
Paso 1
En un cazo lleva a ebullición la leche infusionada con los cítricos y la canela. Una vez rompa a hervir, retira del fuego y deja que repose para que todos los aromas se integren. Cuelas y reserva para después.
Paso 2
Mientras la leche se templa, prepara el almíbar hirviendo el agua con el azúcar, el vino y el resto de ingredientes. Una vez haya hervido unos minutos, retira y deja que baje la temperatura hasta que esté templado (no frío).
Paso 3
Corta el pan en rebanadas generosas. Sumérgelas en la leche infusionada, dándoles la vuelta con cuidado para que el corazón de la miga absorba todo el líquido posible sin llegar a romperse.
Paso 4
Bate los huevos y añade una cuchara de la leche que te haya sobrado (un pequeño truco para dar elasticidad al rebozado). Pasa el pan por el huevo y fríe en abundante aceite caliente. Escurre en papel absorbente.
Paso 5
El toque de Pepe llega al final. Introduce las torrijas recién fritas en el almíbar atemperado. Deja que se impregne bien. Este baño de vino y azúcar es lo que da esa textura de "pudin" irresistible.