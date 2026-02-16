Castilla-La Mancha reduce su universo de restaurantes con Soles Repsol este 2026

Castilla-La Mancha ha sido la única comunidad autónoma que no ha sumado ningún nuevo Sol de la Guía Repsol en la gala celebrada este lunes en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona (Cataluña). De hecho, en esta edición, la comunidad ha reducido su universo en dos Soles.

La región ha restado el Sol del Restaurante Palio de Ocaña (Toledo) y el que ostentaba el Restaurante Ancestral, ya que el espacio se trasladó de Illescas hasta Pozuelo de Alarcón (Madrid) el pasado mes de marzo.

El evento celebrado este lunes ha reconocido a83 nuevos establecimientos de toda la geografía española, en la que se han incluido en la guía tres restaurantes con tres Soles, 11 con dos y 69 con uno.

Con las incorporaciones de 2026, la Guía Repsol alcanza un total de 808 restaurantes con reconocimientos. En total hay 46 con tres Soles, 173 con dos soles y 589 con un sol, además de 1.605 recomendados.

Cataluña lidera el prestigioso ranking con 122 comedores reconocidos, seguida de la Comunidad de Madrid con 98, Andalucía con 77, País Vasco con 75, Comunidad Valenciana con 68 y Castilla y León con 54.

Nuevos Soles Repsol 2026

Tres Soles

- A TAFONA (Santiago de Compostela, A Coruña)

- RAMÓN FREIXA ATELIER (Madrid)

- VORO (Capdepera, Mallorca)

Dos Soles

- BARAHONDA (Yecla, Murcia)

- BASCOAT (Madrid)

- CALLIZO (Aínsa-Sobrarbe, Huesca)

- DOS PALILLOS (Barcelona)

- DROMO (Badajoz)

- FIERRO (Valencia)

- LA BICICLETA (Entrambasaguas, Cantabria)

- MESÓN SABOR ANDALUZ (Alcalá del Valle, Cádiz)

- SAN HÔ (Adeje, Tenerife)

- SMOKED ROOM (Madrid)

- VANDELVIRA (Baeza, Jaén)

Un Sol

- 2 ESTACIONES (Valencia)

- 539, PLATS FORTS (Puigcerdá, Girona)

- ALBERTE (Vigo, Pontevedra)

- AMAR BARCELONA (Barcelona)

- AQUIARA (Ciutadella de Menorca, Menorca)

- ARROPE (Rueda, Valladolid)

- ASADOR NICOLÁS (Tolosa, Gipuzkoa)

- AUSIÀS (Pedreguer, Alicante)

- BACK (Marbella, Málaga)

- BANCAL (Madrid)

- BAUDILIO (Valderrobres, Teruel)

- BESTA (Barcelona)

- BLOSSOM (Málaga)

- CERVUS (Reus, Tarragona)

- COCINA CABAL (Oviedo, Asturias)

- CRÁTER IDENTIDAD CANARIA (Adeje, Tenerife)

- DESBORRE (Madrid)

- DVISI (Palamós, Girona)

- EL BAR OLD SCHOOL FOOD (Mérida, Badajoz)

- EL BAR VALLADOLID (Valladolid)

- EL BARET WINE BAR (Murcia)

- EL DE ALBERTO (A Coruña)

- EL PALADAR BY ZURIÑE GARCÍA (Portugalete, Bizkaia)

- EL PORTAL DE ALBARRACÍN (Albarracín, Teruel)

- ELDELMAR (Barcelona)

- EMi (Madrid)

- ERRE QUE ERRE (Ibi, Alicante)

- FARIGOLA & MENTA (Torrent, Valencia)

- FONTANÉ (Sant Julià de Ramis, Girona)

- GALINO PUEYO (Tardienta, Huesca)

- GUNNEN (A Coruña)

- HALCONERAS DE SANCHO IV (Funes, Navarra)

- HAYDÉE BY VÍCTOR SUÁREZ (La Orotava, Tenerife)

- HISPANO 1926 (Murcia)

- ITZULI (Donostia, Gipuzkoa)

- KINU SEVILLA (Sevilla)

- LA CARBONÁ (Jerez de la Frontera, Cádiz)

- LA CASA DE LOS ABUELOS (Jumilla, Murcia)

- LILIUM (Arrecife, Lanzarote)

- LOS 33 (Madrid)

- MARANGELS (Sant Gregori, Girona)

- MARE (Cádiz)

- MARNA (Pontevedra)

- MIGUEL GONZÁLEZ (Ourense)

- MODERNA TRADICIÓN (Logroño, La Rioja)

- MORAL (Santa Cruz de Tenerife, Tenerife)

- NARBASU (Piloña, Asturias)

- NARDI (Hervás, Cáceres)

- O SECADEIRO (Outes, A Coruña)

- OTORO JUKUSEI (Madrid)

- PASCUA (Salamanca)

- PRODIGI (Barcelona)

- PROMESA (Málaga)

- QUINTAFORCA (Nulles, Tarragona)

- RAMÓN FREIXA TRADICIÓN (Madrid)

- REINA XIV (La Granja de San Ildefonso, Segovia)

- REVÉS BISTRO (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria)

- SIMPOSIO (San Antonio de Benagéber, Valencia)

- SISÈ (Lleida)

- SNOB COCKTAIL&FOOD (Pamplona-Iruña, Navarra)

- SUKALDEAN AITOR SANTAMARIA (Donostia, Gipuzkoa)

- SUTAN (Hondarribia, Gipuzkoa)

- TIERRA Y VINO (Samaniego, Araba)

- TRAGATÁ MÁLAGA (Málaga)

- TRÈSDE (Madrid)

- TROQUÉ (Adeje, Tenerife)

- VERATUS (Jarandilla de la Vera, Cáceres)

- VÉRTIGO (Sober, Lugo)

- IBAYA (Canillo, Principado de Andorra)