Castilla-La Mancha celebra el "orgullo de las raíces" con la entrega de los broches gastronómicos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado el "orgullo de nuestras raíces" que se constata en el medio rural durante la entrega de los V Broches Gastronómicos que otorga la Academia de Gastronomía.

En este acto, celebrado en la localidad guadalajareña de Cogolludo, el regidor autonómico ha dado las gracias "porque hacéis bien lo vuestro y quiero reconocerlo en un mundo que no valora demasiado las cosas y en el que no nos gusta reconocer los méritos de los demás".

Los cinco galardonados en esta edición han sido el restaurante Los Olivos de Molinicos (Albacete), el restaurante Gastro Palacio de la Serna en Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), La Hospedería de El Provencio (Cuenca), el restaurante Corrinche de Alcoroches (Guadalajara), y el restaurante Salones Antonio de Lagartera (Toledo).

Durante su intervención, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha reivindicado que Castilla-La Mancha tenga un catálogo tan grande de productos que sirve a los cocineros como materia prima para poder hacer "las mejores obras de arte en la gastronomía".

Además, también ha querido agradecer a la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, presidida por José María San Román, el reconocimiento que han incorporado de premiar a cinco mujeres, una por provincia, que han dedicado su vida a este ámbito y han legado sus restaurantes a descendientes que continúan su labor.

Las galardonadas han sido María José Moreno y Encarna Tornero del restaurante Pincelín de Almansa (Albacete), Santiaga Castro del restaurante Don Octavio (Ciudad Real), Raquel Palacios del Mesón de Don Quijote de Mota del Cuervo (Cuenca), Pura Lorente del restaurante Casa Pura de Peralejo de las Truchas (Guadalajara) y Benita Blanco del restaurante Dáviro de Oropesa (Toledo).