Castilla-La Mancha se exhibe en Madrid Fusión como "garante de la tradición" y defendiendo los productos de proximidad

Castilla-La Mancha se ha presentado en Madrid Fusión con un estand de 200 metros cuadrados en el que Raíz Culinaria promociona la gastronomía regional como "garante de la tradición" y defendiendo los productos de proximidad como parte fundamental de la vanguardia en el mundo de la cocina. Dentro de las acciones concretas que se llevarán a cabo, destaca una misión comercial inversa con cinco chefs asiáticos que conocerán durante estos días los entresijos de la cocina de la tierra.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha reivindicado que "somos un territorio con una riqueza gastronómica enorme, como vamos a poner de manifiesto en concursos como los de escabeche, la mejor tapa o la mejor croqueta, que se celebran en el marco de esta cita, y representamos muy bien ese kilómetro cero en la cocina, el producto que va de la tierra a la mesa y tiene mucha identidad, presente en nuestros vinos, quesos, aceites, azafrán o en el cordero manchego, que son sólo algunos de los ejemplos que distinguen a nuestra tierra", ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

En este marco, la consejera ha avanzado algunas de las acciones de promoción de la cocina regional que el Ejecutivo autonómico está realizando y va a impulsar a través de la marca gastronómica Raíz Culinaria, algunas de las cuales tienen su origen y su epicentro precisamente en esta 24ª edición de Madrid Fusión.

Respecto a la visita de los chefs asiáticos, ha explicado que el último día del evento "van a conocer nuestros productos y participar en los showcookings programados, antes de recorrer, durante el jueves y el viernes, distintos puntos de nuestra región, en la provincia de Toledo, para acercarse a nuestros productos y a los valores esenciales de nuestra cocina, en una misión coordinada a través del IPEX".

Por último, también ha destacado otras acciones relacionadas con la gastronomía como Experiencias Queso Manchego, "un proyecto que agrupa a 13 queserías de la región que van a ofrecer catas y visitas guiadas para conocer cómo se elabora un producto único en el mundo, y que es una de las grandes marcas de nuestra gastronomía en todo el mundo".