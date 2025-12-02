La mejor pizza de Castilla-La Mancha se hace en Valdepeñas: cuesta 14 euros y lleva jamón serrano y queso manchego

Por tercer año consecutivo, El Leñador de Valdepeñas (Ciudad Real) ha logrado el premio a la mejor pizza de Castilla-La Mancha. Un galardón que ha logrado en el III Campeonato de España de Pizzas, que ha coronado a las mejores elaboraciones del país en un acto celebrado este lunes en el Yellow Park de Barcelona.

De entre los 15 finalistas, la pizza ganadora ha sido Harinella, de Kaori Chan de Valencia; seguida de La Felisa, de La Montenegro de León; y La Bicicleta, de Circus en Dos Hermanas (Sevilla).

Aunque las pizzas castellanomanchegas no han logrado colarse en la final, El Leñador ha sido nombrada la mejor pizza de Castilla-La Mancha; seguida de La Gulosa, elaborada por el Restaurante Gula de Villacañas (Toledo); y La Prodigio de Tito's Pizza de Escalona (Toledo).

Viña, tradición y cocina

El Leñador ha querido aunar en su pizza, llamada Valdepeñas, toda la esencia de la ciudad, combinando viña, tradición y cocina. La elaboración "representa la tierra donde el vino es identidad y motor", incluyéndolo en la propia masa a través de una fermentación lenta de más de 48 horas.

El resultado es una base napolitana con textura ligera y alveolada, una miga tierna y una corteza crujiente y dorada, donde el vino aporta un delicado dulzor y acidez equilibrada.

Sobre ella se dispone una mozzarella 100%, cremosa y limpia en sabor, que realza los matices de la elaboración casera de los tomates confitados al vino tinto, cocinados con paciencia hasta concentrar su dulzor natural y la intensidad frutal del vino manchego.

Incluye hojas frescas de rúcula para un contraste herbal y fresco, además de jamón serrano ibérico que aporta profundidad umami. Finalmente, la pizza se corona con un hilo de aceite de oliva que aporta perfume, brillo y equilibrio. Por último, un toque final de queso manchego curado devuelve al conjunto su carácter más terrenal y auténtico manchego.

El precio de la pizza es 14 euros y se puede probar en el restaurante ubicado en la calle Constitución 15 de Valdepeñas.