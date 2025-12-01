Los 25 nuevos establecimientos de Castilla-La Mancha reconocidos con un Solete: tres conventos reciben el sello

Con la llegada del mes de diciembre también llegan las cenas de Navidad de empresa y amigos. Por ello, la Guía Repsol ha publicado una nueva edición de sus Soletes, para reconocer restaurantes y establecimientos de calidad donde reunirse en estas fechas y pasar una velada inolvidable.

El listado incluye más de 300 locales, 25 de ellos ubicados en Castilla-La Mancha. Y, por primera vez, se ha distinguido a congregaciones religiosas como los conventos, por sus recetas centenarias sobre dulces artesanos.

Como explican desde la Guía Repsol, todos los establecimientos con el sello están incluidos en su aplicación móvil. "A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos", ha expresado la directora, María Ritter.

301 Soletes en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha alcanza 301 Soletes de la Guía Repsol, "lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano".

Los 25 nuevos son los siguientes:

Albacete: 'Elin', en Almansa; 'Cafetería Diego de Toro', en La Roda, y 'Chinchilla'; 'La Nueva Estrella', 'Eñe by Cañitas', 'Sueños del Este' y 'Asador Concepción', en Albacete.

Ciudad Real: 'La Deliciosa', en Ciudad Real; y 'Beat Wines', en Tomelloso.

Cuenca: 'La Terraza', 'Hermanos Martínez' y 'Marisol', en Cuenca.

Guadalajara: 'La Noria', en Pioz; 'Marian', en Guadalajara; 'Panificadora de Cifuentes', en Cifuentes; 'Veracruz', en Úceda; 'El Parral', en Albalate de Zorita; y 'La Antigua II', en Azuqueca de Henares.

Toledo: 'Azahara 81', en Pulgar; 'Entre Harinas', en Talavera de la Reina; y 'Matilde' y 'Calambito', en Toledo.

Los tres conventos que han recibido el sello son 'Mazapanes El Convento' de El Convento de Jesús María y el Convento de San Clemente, en Toledo; y el Monasterio de Jesús Nazareno, en Sisante (Cuenca).