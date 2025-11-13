Los Cuatro Tiempos convierte cada hora en un sabor distinto con su nueva experiencia gastronómica integral

El restaurante Los Cuatro Tiempos, uno de los referentes gastronómicos y sociales de la capital toledana, amplía su propuesta para esta temporada con una oferta integral que abarca todo el día, desde los desayunos hasta las cenas.

Con esta nueva iniciativa, el emblemático establecimiento situado frente a la Catedral se consolida como un espacio vivo, versátil y abierto a todos los públicos en pleno corazón de Toledo.

Ubicado en una casa del siglo XVI, el restaurante combina tradición y modernidad en dos ambientes complementarios: el restaurante, con una cocina sobria y cuidada basada en el producto local, y la taberna, un espacio más informal donde disfrutar de recetas tradicionales en un entorno cercano y dinámico.

Ambos comparten una misma filosofía: respeto por el producto, atención al detalle y amor por la cocina toledana.

Desde primera hora del día, Los Cuatro Tiempos ofrece desayunos con carácter local, elaborados con productos de cercanía y pensados tanto para los toledanos como para los visitantes.

Desayunos con carácter local

Entre sus propuestas destacan las tostadas con tomate y jamón, el pincho de tortilla de patatas, el yogur con frutas, miel y granola, o los batidos artesanales, además de repostería casera.

Entre sus propuestas destacan las tostadas con tomate y jamón, el pincho de tortilla de patatas, el yogur con frutas, miel y granola, o los batidos artesanales, además de repostería casera.

Menú diario: cocina de temporada

De lunes a viernes, el restaurante ofrece su menú diario —ya convertido en un clásico en el centro histórico de la ciudad.

La propuesta incluye entrante, principal y postre, con opciones que van desde el canelón de venao con boloñesa de queso manchego y piquillos o la merluza en salsa verde con almejas, hasta las lentejas con sobrasada o la panacota de tomillo y membrillo. Todo ello por 32 euros, con aperitivo, pan y agua incluidos.

Taberna: el sabor más auténtico

La taberna de Los Cuatro Tiempos es el alma popular de la casa. En ella se recuperan las recetas más reconocibles del recetario toledano, con especial protagonismo de los caracoles guisados en salsa de tomate y picadillo ibérico, uno de los platos más emblemáticos del restaurante y símbolo de su cocina con memoria.

A ellos se le suman otros imprescindibles como las migas manchegas, el queso frito con membrillo, las exquisitas gildas o la espectacular sepia a la brasa.

Meriendas y tardes en Toledo

Durante las tardes, el espacio se transforma para acoger un ambiente relajado, ideal para disfrutar de una merienda con vistas al Casco Histórico de Toledo.

La carta incluye tartas caseras, yogures con fruta y miel, batidos naturales y opciones dulces tradicionales, manteniendo la misma línea de producto local y elaboración artesanal que caracteriza a toda la oferta del restaurante.

Cenas y menús de grupo

Por la noche, la propuesta gastronómica alcanza su punto más elegante con una carta que combina clásicos de la cocina castellana y toledana reinterpretados con técnicas actuales.

Además, Los Cuatro Tiempos lanza sus menús de grupo, diseñados para encuentros familiares, profesionales o de amigos, con precios entre 45 y 65 euros.

Los menús incluyen platos como el micuit de foie con membrillo, el bacalao confitado con revolcona de piparras y aceitunas o la carrilera de cerdo con boniato, además de una opción vegetariana completa con setas empanadas y salsa romesco. Todos los menús se sirven a mesa completa e incluyen pan, agua y café.

"Queremos que quien cruce nuestra puerta sepa que puede disfrutar de Toledo a cualquier hora del día"

Con esta propuesta global, Los Cuatro Tiempos reafirma su compromiso con la tradición social y gastronómica de Toledo, apostando por una cocina que conecta generaciones, respeta el producto local y celebra la esencia de la ciudad desde la primera luz del día hasta la última copa de la noche.