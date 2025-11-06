El vino toledano que cuesta 5 euros y ha conquistado Asia: "Tiene aromas a fruta roja"

Alma de Vega Tempranillo, vino elaborado por la bodega familiar Bogarve 1915 de Madridejos (Toledo), ha sido galardonado con la Medalla de Oro en el prestigioso Asia Wine Trophy 2025, uno de los concursos vinícolas más importantes del continente asiático.

Este encuentro, celebrado en la ciudad coreana de Daejeon, reúne a expertos internacionales que valoran diferentes aspectos de los vinos que concursan como autenticidad, carácter y calidad.

El vino premiado, producido a partir de viñedos ecológicos, destaca por su expresión fresca y elegante de esta variedad autóctona, con "aromas a fruta roja, taninos suaves y una sensación viva y amable en boca", según describe la bodega.

Para Bogarve, este reconocimiento "consolida el posicionamiento internacional de nuestros vinos y subraya el valor de una elaboración artesanal, ecológica y arraigada en más de un siglo de tradición vitivinícola".

"Este premio representa más que una medalla: es la reafirmación de una visión que fusiona historia y futuro, tierra y alma. Desde 1915, y ahora con la cuarta generación de la familia García de la Cruz al frente, seguimos defendiendo una viticultura sostenible, respetuosa con el entorno y comprometida con la excelencia", han sentenciado.

Alma de Vega Tempranillo puede adquirirse en la página web de Bodegas Bogarve por un precio de 5,58 euros.