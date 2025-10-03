Pepe, chef y jurado de MasterChef, sortea una cena para dos en su lujoso restaurante a 40 minutos de Madrid

El aclamado chef toledano Pepe Rodríguez, conocido por su papel como jurado en el programa televisivo MasterChef, ha anunciado en sus redes sociales un sorteo muy especial. Ofrece una cena para dos personas en su restaurante con estrella Michelin, El Bohío, situado en su ciudad natal, Illescas (Toledo).

"Participar es muy fácil", asegura en el vídeo del sorteo. Los interesados deberán seguir a la cuenta en Instagram de la empresa de energía solar @solargo_energy, de la que Pepe es embajador, y mencionar a tres amigos en los comentarios de la publicación.

"Cuantos más amigos menciones, más posibilidades tendrás de ganar", señalan. El próximo 15 de octubre, Pepe anunciará el ganador en las redes de Solargo.

Sin duda, se trata de una oportunidad única para visitar este local que brota elegancia y sencillez y disfrutar de su alta cocina que desafortunadamente sólo unos pocos se pueden permitir.

El Bohío ofrece varios menús que se adaptan a diferentes paladares y presupuestos. La opción tradicional, disponible de miércoles a viernes a mediodía y miércoles y jueves para cenar, tiene un precio de 80 euros por persona e incluye snacks de bienvenida, varios platos principales como la "ropa vieja" de cocido y un postre.

bohio-restaurante-1

Si quieres una experiencia más completa, tienes el menú de temporada por 115 euros o el degustación por 160 que incluye platos como la cigala en su jugo. Los maridajes de vinos se ofrecen por un suplemento que va desde los 70 hasta los 130 euros dependiendo de la propuesta escogida.

Los que ya han disfrutado de la cocina de Pepe en su restaurante de Illescas destacan la creatividad del afamado chef para reversionar platos tradicionales de La Mancha como las lentejas con butifarra.

Pepe, en la cocina del Bohío. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Además, resaltan el trato del personal, que es cercano y atento. Muchos valoran muy positivamente que el propio Pepe se acerque a saludar a las mesas al finalizar cada servicio, mostrando su cercanía y humildad.

Más allá de la comida, El Bohío refleja la historia de la familia de Pepe y cómo este negocio familiar fundado por su abuela en 1934 ha logrado esquivar los altibajos para convertirse en uno de los templos culinarios más relevantes de Castilla-La Mancha.