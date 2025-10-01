El festival 'The Champions Burger' llega por primera vez a Castilla-La Mancha: esta es la ciudad elegida

'The Champions Burger', el mayor festival gastronómico del país que busca "la mejor hamburguesa de España" aterriza por primera vez en Castilla-La Mancha y lo hace en Guadalajara. Del 8 al 19 de octubre, la explanada municipal del Paseo del Ocio acogerá 15 food trucks que competirán por el prestigioso título.

Vecinos y visitantes podrán degustar desde las hamburguesas más tradicionales hasta las elaboraciones más locas con brioches de colores, glaseados con oro comestible, toppings de snacks o carnes maduradas.

José Morales, director de comunicación del evento, ha destacado que la llegada a la comunidad castellanomanchega supone "un paso muy importante en nuestra expansión nacional".

La gran inauguración del festival será el 8 de octubre a las 20:00 horas. 'The Champions Burger' Guadalajara estará abierto de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas y de 12:00 a 00:00 el fin de semana (viernes, sábado y domingo).

Prevén reunir a miles de visitantes en esta parada en Guadalajara que se erige como una oportunidad única para los amantes de las hamburguesas gourmet. El festival con entrada gratuita contará con un espacio exclusivo para algunos de los influencers más relevantes del país.

A pesar de que sus propuestas no participarán, estarán presentes 'Moflete' del youtuber Joe Burger, 'The Ox' de Pablo Cabezali o más conocido como 'Cenando con Pablo' y 'Hades' de Elías Dosunmu.

Se sumará como invitado de honor el restaurante malagueño 'Gottan Grill' que se coronó en 2024 con el doblete de "Mejor hamburguesa de España" y "Mejor hamburguesa de Europa".

Entre los 15 aspirantes que lucharán en Guadalajara se encuentran: Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Gode, Tojio o Vacarnal. Será el público quien vote a través de un código QR cuál es la mejor opción teniendo en cuenta los cinco aspectos: pan, carne, ingredientes, presentación y originalidad.

Para los amantes del dulce, la famosa pastelería de Ioan ofrecerá sus donuts, las Torres de Ciriaco sus tartas de queso y Locopolo sus refrescantes helados.

La cita en Guadalajara es una de las más de 50 paradas del mayor festival gastronómico del país que se extienden desde febrero a diciembre culminando en una gran final donde los 35 finalistas competirán por ser la "Mejor hamburguesa de España" y después "la mejor de Europa".