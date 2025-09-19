El peculiar restaurante de Ciudad Real que dejó sin palabras a 'Cenando con Pablo': "No tiene sentido..."

Un restaurante de Ciudad Real ha revolucionado el panorama gastronómico de Castilla-La Mancha desde que abrió sus puertas hace algo más de un año. Se trata de Gigantes Street Food que como bien indica su nombre se caracteriza por servir raciones de comida enormes en carretillas.

La mente detrás de este innovador concepto hostelero es su gerente, David, a quien tras recorrer 42 países se le encendió la bombilla. "He tenido la suerte de estar cuatro años viajando sin parar, lo que me ha permitido recoger ideas innovadoras", explica en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En su vuelta a España, decidió montar su proyecto en un local en la calle Elisa Cendreros de Ciudad Real y volcó su confianza en una de las figuras más reconocidas de la cocina en Castilla-La Mancha: el chef Iván Anaya.

Interior del local. Gigantestreetfood

"Desde el primer momento hemos sido uña y carne para trabajar", relata. Esta complicidad entre el dueño y la cocina se ve reflejada en una carta donde se fusiona la calidad del producto con unas presentaciones únicas y espectaculares.

La estrella del local y uno de los principales causantes de su popularidad es el "Martillo de Thor". Un jarrete de ternera Angus de 4 kilos que se presenta en una carretilla rodeado de nachos, guacamole, salsa cheddar y patatas que elevan el peso total a 6 kg. Este plato tiene un precio de 95 euros aunque está pensado para compartir entre cuatro y seis personas.

A pesar del éxito que ha tenido entre los clientes, este plato no busca una rentabilidad económica porque "el margen es muy pequeño", admite David. "Lo hago solo por hacer algo distinto y por la visibilidad", añade.

En solo un año y medio "he vendido más de 360 martillos que equivalen a 180 vacas porque de cada animal solo se sacan dos piezas", subraya el dueño de Gigantes Street Food.

Sus famosas creaciones llamaron la atención de televisiones como Castilla-La Mancha Media (CMM) y también de grandes influencers gastronómicos como 'Cenando con Pablo' que alucinó con el tamaño de los platos: "No tiene sentido... Ir con hambre y sobre todo acompañados", destaca en su vídeo que acumula miles de reproducciones.

Además del impactante martillo, la carta de Gigantes Street Food alberga otros platos XXL. Destaca su cachopo de 2,5 kilos relleno de ternera Angus, lacón a la gallega y queso Mahón o su hamburguesa de dos kilos que combina una cabezada ibérica y pollo de corral.

También disponen de opciones más corrientes como su perrito de nachos con queso que tiene un precio de 10 euros o su popular ración de patatas fritas con bolas de queso y jalapeño que cuestan 8,50 euros.

La innovación constante es la fórmula de éxito de este restaurante: "Siempre estamos sacando cosas nuevas, no paramos de reinventarnos", concluye David, asegurando que el espectáculo gastronómico en Gigantes Street Food no ha hecho más que empezar.