El mejor queso artesano curado de Castilla-La Mancha se elabora en Ciudad Real: madura durante 18 meses

Los 50 mejores productores artesanos e industriales del queso manchego se han congregado en Toledo en la XXVI edición del Concurso de Calidades para seleccionar sus piezas con Denominación de Origen más destacadas dentro de la excelencia quesera.

De entre todos los premiados en este certamen organizado por la Cofradía del Queso Manchego destaca un nombre cuya variedad 'Platinum' fue galardonada como 'Mejor queso del mundo 2025' en el prestigioso concurso Frankfurt International Trophy.

Se trata del queso elaborado en Daimiel (Ciudad Real) llamado 'Ojos del Guadiana' que ha obtenido el oro en la categoría de 'Artesano curado'. Este queso se elabora artesanalmente en una cooperativa con 25 años de historia enclavada en el entorno del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

Esta variedad de altísima calidad premiada como mejor queso del mundo se elabora en tandas de menos de 2.000 unidades al año, lo que la convierten en una joya gastronómica muy codiciada.

Se confecciona totalmente a mano con un paño de algodón donde se vierte leche cruda de oveja de raza manchega sin pasteurizar. Posteriormente se madura durante 18 meses bajo la supervisión de un maestro quesero.

Acumula 64 premios

El resultado es una pieza con corteza natural y aspecto rústico con un sabor intenso y profundo gracias a la riqueza aromática de la leche y a unos matices de tierra y prado. La textura del 'Ojos del Guadiana' es firme y en su interior puede albergar pequeños cristales de tirosina, sinónimos de una curación prolongada.

Por tan solo poco más de 11 euros puedes adquirir una cuña de 200 gramos de este queso que ya acumula hasta 64 premios en los últimos cinco años. Se comercializa tanto en España como en otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania o Reino Unido.

Resto de premiados

El extenso podio XXVI edición del Concurso de Calidades del Queso Manchego lo completan en las categorías industriales y modalidad de curado: Oro para 'Valdehierro' de Madridejos (Toledo), plata para 'Montescusa' de Corral de Almaguer (Toledo) y bronce para 'Corcuera' de La Puebla de Montalbán (Toledo).

En la sección industrial de 'Semicurados', el máximo galardón recayó en 'Don Bernardo' de Villarrobledo (Albacete), la plata fue para 'El Fontejon' de Consuegra (Toledo) y el bronce en 'El Rentero' de Mora (Toledo).

En la categoría donde el 'Ojos del Guadiana' se ha alzado con el oro, 'Maratona' de La Solana (Ciudad Real) se ha llevado la plata y 'La Jaraba' de Villarrobledo (Albacete) el bronce. Finalmente, en la modalidad 'Artesano semicurado', el primer puesto ha sido para 'Pérez Arquero' de Tembleque (Toledo), la plata para '1605' de Herencia (Ciudad Real) y el bronce para 'Navaloshaces' de Moral de Calatrava (Ciudad Real).