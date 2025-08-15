Cocituber paga 201 € en un restaurante de Illescas (Toledo): "Poco me parece para cómo os habéis puesto"

El creador de contenido Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, ha publicado este jueves en Facebook su última experiencia culinaria. Esta vez, el destino de este influencer gastronómico que suma casi un millón de seguidores en las redes sociales ha sido Illescas, donde ha desembarcado para probar la carta de El Parador.

El vídeo arranca con dudas sobre la ubicación de Illescas, localidad a media hora en coche de Madrid, pero perteneciente a la provincia toledana. "No sé si estoy en Madrid o en Toledo", comenta antes de confesar que se ha "currado Google" para dar con un sitio cerca de la capital de España en el que comer un buen arroz con bogavante.

La comida empieza fuerte con una cecina de black angus que "está buenísima". Después llegan las anchoas, cuyo precio asciende a 25 euros y le sorprende de inicio: "Ya pueden estar buenas". Y lo están. "Muy buenas. Qué buena anchoa, tío", celebra Cocituber junto a su único acompañante.

El siguiente plato le genera dudas por su guarnición: torrezno soriano con patata revolcona abulense. "Me fío más poco… No te las dan buenas en ningún lado", advierte antes de reconocer que el torrezno sí "está muy bueno".

Pero el momento estrella es el arroz con bogavante, que le entra por los ojos nada más llegar a la mesa. "Está guay. Hemos acertado", afirma satisfecho, subrayando que "cuando pides arroz con bogavante hay cada sitio malo…".

En este caso, sin embargo, además de su sabor, aplaude la generosidad de la ración: "Hemos pedido para dos y comen tres. Enhorabuena. Mejor que las revolconas".

Chuletón madurado

La comida continúa con un chuletón madurado 60 días. Aunque Cocituber critica su presentación —"me lo han puesto un poco desastroso"—, le convence el sabor: "Mola, porque tiene mucha maduración, pero no se nota tan fuerte".

La nota más baja se la lleva el postre, un huevo de chocolate blanco con gel de mango que procede a "reventar" y que le deja frío: "A mí se me queda flojo. Qué pena".

Al recibir la cuenta, el veredicto de Cocituber es claro: "Para ser un polígono, barato no es". El total: 201,70 euros. No obstante, recuerda que "el arroz con bogavante está muy bueno".

Los seguidores responden

En los comentarios, sus seguidores no se han cortado. "Es que es de alucine lo tuyo... Se pide un arroz con bogavante, varios entrantes y una chuleta de 77 €, y cuando le llevan la cuenta dice: 'Barato no es…'. No, claro. Pídete una tortilla francesa, no te jode", escribe uno.

Un segundo, en la misma línea, responde: "Al contrario, chaval. Aunque estés en un polígono, si pides producto de primera cocinado por un tío de primera, lo pagas. Que poco me parece para cómo os habéis puesto".

Otros también critican el prejuicio sobre la ubicación del restaurante: "Me hace mucha gracia siempre lo de 'para ser un polígono'… Que yo sepa los negocios de polígonos no tienen una subvención especial ni nada, pagan igual que cualquier bar del centro".

En su web, El Parador de Illescas se define como un lugar que "ofrece la mejor experiencia gastronómica" con ingredientes frescos y de alta calidad, en un ambiente "acogedor y familiar". Algo que corroboran cientos de reseñas positivas dejadas en la red por sus comensales a lo largo de los años.