Iván Cerdeño consigue su segunda estrella Michelin en Toledo: "Vamos a por la tercera"

El Cigarral del Ángel, liderado por el chef Iván Cerdeño y ubicado en Toledo, ha conseguido este martes su segunda estrella Michelin conviertiéndose así en el segundo restaurante de Castilla-La Mancha -junto con Maralba (Almansa, Albacete)- con dos reconocimientos de este tipo.

Así se ha dado a conocer durante la Gala de la Guía Michelin 2022 para España y Portugal celebrada en el Palau de Les Arts de Valencia, una cita de reencuentro tras la pasada edición virtual a causa de la pandemia.

Tras obtener este prestigioso galardón, el chef toledano se ha mostrado "muy feliz por todo el equipo" y ha destacado el "fantástico trabajo" que han hecho durante todo este tiempo. "Detrás de estas dos estrellas está el inmenso esfuerzo de toda la plantilla y este reconocimiento es para todos ellos", ha señalado.

"Tenemos que ir a por la tercera"

En declaraciones a EL DIGITAL, Cerdeño ha admitido que tenía la esperanza de conseguirla porque "nuestra filosofía siempre ha sido trabajar para que cada día se hagan mejor las cosas". Sin embargo, ha dejado claro que no se conforma: "Tenemos que ir a por la tercera".

Respecto a la evolución de su cocina desde la primera estrella, según ha contado el chef, se ha conseguido "afianzar una línea argumental que se basa mucho en Toledo, en su entorno y en la memoria histórica y gastronómica de la ciudad". "Estoy muy contento de que cocinemos Toledo porque al final nuestros platos le representan y para mí eso es muy importante", ha dicho.

Pero además de la excelente comida, Cerdeño considera que el entorno también ha influido a la hora de obtener este galardón. "La experiencia del cliente engloba todo, desde que entra por la puerta del Cigarral hasta que se marcha, por lo que intentamos cuidar cada detalle. Todos trabajamos para que la persona que nos visite se vaya encantada en todos los sentidos", ha señalado.

No habrá cambios en la carta

A pesar de contar con una segunda estrella Michelin, Cerdeño sostiene que "no tenemos que volvernos locos". Por ello, asegura que "la cocina va a seguir siendo la misma y nuestros precios van a ser los mismos". "Hemos conseguido este reconocimiento por lo que hemos hecho, no por lo que vayamos a hacer. No vamos a cambiar nada, pero vamos a seguir trabajando con más ganas si cabe para poder conseguir la tercera estrella", ha concluido.

