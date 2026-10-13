Administración de loterías 'La Caprichosa', en la calle Comercio de Toledo. Javier Longobardo

La suerte del Día de la Hispanidad sonríe a Toledo, Alcázar y Manzanares con 25.000 euros al décimo

La suerte sonrió este lunes 12 de octubre a Castilla-La Mancha en el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional con motivo del Día de la Hispanidad.

El segundo premio, correspondiente al número 43526 y dotado con 25.000 euros al décimo, ha dejado parte de su fortuna en tres localidades de la región: Toledo, Alcázar de San Juan y Manzanares, estas dos últimas en la provincia de Ciudad Real.

En la capital regional, el número premiado se ha consignado en la conocida administración La Caprichosa, situada en el número 27 de la calle Comercio, en pleno Casco Histórico de Toledo.

La fortuna también ha llegado a Alcázar de San Juan, donde se ha vendido en las administraciones de lotería número 1 y número 3.

En Manzanares, el segundo premio se ha consignado en el despacho receptor de la calle Virgen de la Paz, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El número 43526 también ha repartido premios en las provincias de Barcelona, Castellón, Granada, Madrid, Pontevedra, Sevilla y Valencia.

Asturias y Ceuta

El primer premio del sorteo extraordinario, dotado con 1.300.000 euros al número, ha correspondido al 77265, consignado en Avilés (Asturias) y en Ceuta.

Por su parte, los números agraciados con los reintegros han sido el 5, el 9 y el 3, que permiten recuperar el importe jugado a quienes tengan décimos terminados en alguna de estas cifras.