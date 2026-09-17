El balneario con manantial de aguas medicinales que arrasa cada Imserso: un retiro de desconexión entre montañas

El Imserso está de vuelta. Desde el pasado 14 de septiembre, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha abierto el plazo para que los 879.213 pensionistas con plaza reserven su viaje por diferentes destinos de España a un precio muy reducido.

En Castilla-La Mancha se esconde un complejo termal que es una de las joyas desconocidas dentro del programa de Termalismo del Imserso, así como del plan de Termalismo Social de la Junta de Comunidades. Se trata del Balneario de Tus en Yeste (Albacete).

Este complejo hotelero, con más de 100 años de historia y emplazado en el corazón del Valle de Tus totalmente aislado, cuenta con su propio manantial de aguas minero-medicinales que poseen propiedades cloruradas especialmente beneficiosas para la artrosis y dolencias musculares. Ya los romanos aprovechaban las virtudes terapéuticas de esta fuente.

El río Tus discurre al lado del balneario. Balneariodetus.com

El balneario dispone de piscina termal, jacuzzi, sauna, baño de vapor y duchas circulares y de contraste. La oferta relajante se complementa con servicios de fisioterapia, masajes terapéuticos, tratamientos de belleza y paquetes para parejas.

Tus se plantea como un auténtico retiro de desconexión. El hotel equipa diversos tipos de habitación (con o sin terraza) que invitan a disfrutar del murmullo del río, así como restaurante y cafetería donde degustar platos de cocina tradicional fusionados con técnicas culinarias de vanguardia.

Zona termal del balneario de Tus. Balneariodetus.com

Conseguir plaza en el balneario de Tus

Existen dos vías para solicitar tu plaza para disfrutar del Balneario de Tus a precios más modestos: el programa de Termalismo Social de Castilla-La Mancha y la propia sección de Termalismo dentro del Imserso.

En ambos casos, aunque las plazas ya estén asignadas, permiten inscribirse en una lista de espera desde donde completan las vacantes de última hora en caso de cancelaciones. En caso del Imserso, el plazo para inscribirse en esta reserva para los turnos de septiembre a diciembre es el 31 de octubre de 2026 a través de su Sede Electrónica (sede.imserso.gob.es).

Entorno natural que rodea al balenario. Balneariodetus.com

Aquellos que disfruten del balneario pueden completar su visita con rutas de senderismo y BTT por el cerro de Las Mentiras, recorrer el impresionante cañón de Tus y descender en piragua por el embalse de la Fuensanta.

En cuanto a la villa de Yeste (situada a 13 kilómetros del complejo), destaca su castillo del siglo XII rodeado del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima y la gastronomía local con especialidades como el pisto, las migas y el cordero segureño.