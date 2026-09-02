Los Navalucillos (Toledo) encara los días grandes de sus fiestas con peñas, orquestas, gastronomía y mucha tradición

Jóvenes peñistas de Los Navalucillos junto a la Vigen de las Saleras. Ayuntamiento

Los Navalucillos ya está de fiesta. El municipio toledano celebra desde el pasado 29 de agosto sus fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen de las Saleras, unas celebraciones que entran ahora en su tramo más intenso y que se prolongarán hasta el próximo 10 de septiembre.

Con alrededor de 1.900 habitantes, Los Navalucillos es uno de los grandes términos municipales de la provincia por extensión, con unos 356 kilómetros cuadrados. Se encuentra en la comarca de La Jara, a los pies de los Montes de Toledo y en las proximidades de la Sierra de San Vicente.

Además, buena parte de su término se integra en el Parque Nacional de Cabañeros, lo que convierte al municipio en una de las puertas de entrada al espacio natural. Entre sus principales atractivos se encuentran la Ruta del Chorro y La Chorrera, el entorno del Rocigalgo, la arquitectura tradicional, la iglesia de San Sebastián y la ermita de la Virgen de las Saleras.

Pero estos días el protagonismo lo tienen las fiestas patronales.

Los primeros días ya han dejado citas como la IX partida simultánea de ajedrez, el II concurso de pintura libre infantil, la exhibición ecuestre, el tiro al plato, las olimpiadas para mayores y el traslado procesional de la Virgen desde su ermita hasta la iglesia.

Una paella gigante preparada en Los Navalucillos. Ayuntamiento

El jueves llegará el III concurso de camisetas de peñas, seguido del festival holi y el lanzamiento de los globos de los deseos. El viernes será el turno del VIII concurso de paellas, el campeonato de futbolín, karaoke, coreografías y DJ.

Un fin de semana para no parar

El sábado 5 concentrará buena parte de la actividad. Habrá VII maratón de mayores, concursos gastronómicos y degustación popular, tardeo flamenco y la segunda edición de la carrera de carretillas tuneadas.

La noche será para los jóvenes, con La Locura del Zurdo -conjunto tributo a El Canto del Loco- y DJ's.

El domingo 6 comenzará temprano con pasacalles y la vaquilla del aguardiente, seguida de un desayuno popular. Después llegará el día del niño, con juegos y macarronada.

La tarde traerá el concurso de pintura en pared y el Grand Prix infantil, antes de cerrar la jornada con la orquesta La Factoría.

Días grandes

El lunes 7 de septiembre llegará uno de los momentos centrales de las fiestas. El chupinazo abrirá la jornada, que continuará con pasacalles, ofrenda floral a la patrona, desfile de peñas y el pregón de José Antonio Angelina Luna.

Los fuegos artificiales y la orquesta Jelmi pondrán música a la noche.

Ambiente festivo en la plaza. Ayuntamiento

El martes 8 será el día grande de la Virgen de las Saleras, con misa solemne, concierto de la banda de música, ofrecimiento de los niños nacidos durante el año y procesión de regreso de la patrona a su ermita. Por la noche actuará la orquesta Nueva Divina.

El miércoles 9 continuará la fiesta con la bueyada infantil, una degustación de migas y una clase práctica de la escuela taurina Domingo Ortega. La noche terminará con la orquesta La Gira.

Las celebraciones se despedirán el 10 de septiembre con la verbena de la cerveza, un espectáculo de circo a beneficio de APANAS Toledo, la actuación del saxofonista Ismael Dorado y la entrega de premios.

Y a las 2.00 horas llegará el último estallido de las fiestas: la gran traca de fin de fiestas.

Hasta entonces, Los Navalucillos seguirá disfrutando de unos días en los que sus calles mezclan tradición, naturaleza, gastronomía, peñas y mucha fiesta.