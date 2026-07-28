Estos son los 15 pueblos que lucharán por ser elegidos como el más bonito de Castilla-La Mancha en 2026

La carrera por convertirse en El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha 2026 ya tiene a sus protagonistas. Castilla-La Mancha Media (CMM) ha dado a conocer este martes los 15 municipios que han obtenido más apoyo popular en la primera fase de votaciones del concurso, tres por cada provincia, y que optarán al título en la décima edición del formato presentado por Mariló Leal.

En total, cerca de 10.000 personas han participado en la elección a través de la página web de la radiotelevisión pública regional.

Los municipios seleccionados son:

Ossa de Montiel, Pétrola y Villa de Ves, de la provincia de Albacete .

. Ruidera, Argamasilla de Calatrava y Terrinches, de la provincia de Ciudad Real .

. Buenache de Alarcón, Vega de Codorno y Santa María del Val, de la provincia de Cuenca .

. Escamilla, Moratilla de Meleros y Ablanque, de la provincia de Guadalajara .

. Los Navalmorales, Navahermosa y Numancia de la Sagra, de la provincia de Toledo.

Arranca la fase televisiva

Antes de comenzar la competición, las 15 localidades deberán confirmar su participación. A partir de ese momento, el equipo del programa recorrerá cada uno de los municipios para mostrar su patrimonio, sus paisajes, su riqueza cultural, sus tradiciones y el día a día de sus vecinos.

Como en ediciones anteriores, serán nuevamente los espectadores quienes decidirán, mediante sucesivas votaciones, qué pueblo se alza con el título de El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha 2026.

Además del reconocimiento, el municipio vencedor tendrá el privilegio de convertirse en el escenario de las Campanadas de Fin de Año que Castilla-La Mancha Media retransmitirá para dar la bienvenida a 2027.

Diez años recorriendo la región

El concurso alcanza este año su décima edición convertido en uno de los formatos más consolidados de la televisión autonómica.

Desde su estreno en 2016, el título ha viajado por las cinco provincias de la región. El palmarés lo integran Belmonte (Cuenca), Liétor (Albacete), Villahermosa (Ciudad Real), Tomelloso (Ciudad Real), Bogarra (Albacete), Sisante (Cuenca), Valdeganga (Albacete), Hinojosa de San Vicente (Toledo), La Solana (Ciudad Real) y Huélamo (Cuenca).

Afectados por los incendios

Coincidiendo con esta nueva edición, Castilla-La Mancha Media ha anunciado que realizará una serie de programas especiales dedicados a los municipios más afectados por los incendios forestales de las últimas semanas.

Para ello recurrirá a su archivo audiovisual, acumulado durante sus 25 años de historia, con el objetivo de poner en valor el patrimonio, la memoria y los paisajes de estas localidades y contribuir a su recuperación.

La iniciativa sigue la misma línea de actuación que la desarrollada tras la dana, cuando el ente público cedió material documental a los municipios afectados para conservar la memoria de lo ocurrido y ayudar a preservar su historia para las futuras generaciones.