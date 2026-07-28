La feria medieval ideal para visitar del 31 de julio al 2 de agosto: teatro, catas de vino y un gran mercado artesano

Cada verano, un rincón de la provincia de Toledo vuelve a vestirse de época. Hablamos de Manzaneque, una pintoresca localidad que se convertirá en un auténtico escenario del siglo XIV los próximos 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

Una nueva edición de 'Manzanech Medieval' sitúa este municipio como una de las citas culturales y turísticas más esperadas del verano en la comarca. Durante tres días, las calles y el castillo son el espacio de rodaje para decenas de vecinos que se transforman en actores.

Esta feria trasciende el concepto de mercado medieval o recreación histórica, ya que busca ser una experiencia inmersiva que dinamice la economía local y el medio rural. La directora de dicho proyecto artístico que nació en 2019, Olga Sánchez-Dehesa, ha resaltado que la esencia del evento reside en la unión ciudadana.

Cartel de la feria. Ayuntamiento de Manzaneque

"Los visitantes no solo contemplarán una recreación histórica, sino que pasarán a formar parte de ella", ha asegurado durante la presentación.

Teatros, mercado y una cata de vino a la luz de las velas

Manzaneque (Toledo). JCCM

La programación de 'Manzanech Medieval' 2026 ofrece alternativas para todos los públicos. Entre sus principales atracciones destaca la ruta teatralizada "De Clérigos y Juglares Picaruelos" interpretada por la compañía Atenea y los Cómicos de Manzaneque.

Un gran mercado de artesanos, pasacalles musicales, exhibiciones, talleres en vivo y la Escuela de Caballeros para los más pequeños completan la oferta. Además, los asistentes podrán disfrutar de las tradicionales jornadas de la tapa medieval.

Una de las propuestas más exclusivas de este año será una cata de vino maridada a la luz de las velas en Bodegas NOC. La cita combinará gastronomía, enología y teatro en un entorno singular.

Al contar con aforo limitado, tanto las rutas teatralizadas como la cata de vino requerirán la reserva previa de entrada. Las localidades ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Giglo.