Proteína y etiquetados más cuidados: las claves de una nueva forma de elegir los alimentos

Cada vez más consumidores dedican unos segundos a revisar la etiqueta de los productos antes de introducirlos en el carrito de la compra. Lo que hace unos años era una práctica minoritaria se ha convertido en un hábito cada vez más habitual entre quienes buscan una alimentación equilibrada y adaptada a su estilo de vida.

En este contexto, Grupo Tello Alimentación ha renovado uno de los productos más emblemáticos de su historia: el Jamón Cocido Entero Esencia, una referencia presente en los hogares españoles desde hace más de dos décadas y que ahora evoluciona para responder a las nuevas demandas del consumidor sin perder su esencia.

El nuevo Jamón Cocido Entero Esencia Tello está elaborado con cruce de raza Duroc, una variedad reconocida por aportar una mayor jugosidad y una textura más agradable. Además, incorpora 20 gramos de proteína por cada 100 gramos y apenas 116 kcal, características especialmente valoradas por quienes buscan opciones nutritivas para el día a día.

Características del jamón cocido entero Esencia Tello.

La proteína se ha convertido en uno de los nutrientes más demandados por los consumidores. Aunque tradicionalmente se asociaba al ámbito deportivo, hoy se reconoce su importancia en etapas muy diversas de la vida. Contribuye al mantenimiento y desarrollo de la masa muscular, resulta especialmente relevante a partir de los 40 años y forma parte de una alimentación equilibrada para toda la familia.

Sin embargo, el consumidor actual ya no se fija únicamente en la cantidad de proteína. Aspectos como la reducción de sal, la ausencia de determinados aditivos o la sencillez de los ingredientes han ganado protagonismo en las decisiones de compra. La tendencia pasa por elegir productos que combinen calidad nutricional, sabor y una composición cada vez más cuidada.

En este sentido, el Jamón Cocido Entero Esencia de Tello mantiene los atributos clave que históricamente lo han diferenciado, como la ausencia de fosfatos, azúcares y colorantes, al tiempo que reduce su contenido en sal. Además, se elabora bajo el concepto "una sola pata, una sola pieza": una única pieza de jamón que permanece unida durante todo el proceso, garantizando uniformidad y trazabilidad en cada etapa.

Con más de 50 años de experiencia en la elaboración de productos cárnicos, Grupo Tello Alimentación continúa adaptando sus referencias a las nuevas tendencias de consumo, apostando por soluciones que permitan disfrutar de una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor ni a la comodidad.

Una idea fresca para incorporar más proteína este verano

Una de las recetas.

La versatilidad del jamón cocido lo convierte en un aliado habitual en la cocina diaria. Puede disfrutarse en bocadillos, ensaladas o aperitivos, pero también formar parte de recetas rápidas y ligeras para los meses de verano.

Para quienes buscan incorporar proteína de calidad de una forma sencilla y apetecible, una buena opción es este wrap de jamón cocido, pico de gallo y cilantro, una receta fresca, fácil de preparar y perfecta para llevar fuera de casa o disfrutar en cualquier momento del día.

Ingredientes

1 tortilla de trigo integral

Jamón Cocido Entero Esencia Tello

Tomate fresco

Pimiento rojo

Cebolla morada

Cilantro fresco

Zumo de lima

Aceitunas negras

Preparación