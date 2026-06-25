Ya es oficial: una de las cadenas de comida rápida más famosas del mundo llega por primera vez a Toledo y abre en Luz del Tajo

El nuevo restaurante de Subway en el centro comercial Luz del Tajo, en Toledo.

La multinacional estadounidense Subway, que cuenta con cerca de 37.000 establecimientos repartidos por todo el mundo, ha confirmado su desembarco en Toledo con la apertura de su primer restaurante no solo en la ciudad, sino en toda Castilla-La Mancha.

El establecimiento ha abierto en el centro comercial Luz del Tajo, ubicado en el barrio toledano del Polígono, y supone un nuevo paso dentro del plan de expansión que la compañía desarrolla en España.

La propuesta gastronómica de Subway se basa en la elaboración de bocadillos, wraps y ensaladas personalizadas, preparados al momento y frente al cliente, ha informado la empresa mediante una nota de prensa.

Los consumidores pueden elegir tanto el tipo de pan como los ingredientes y las salsas, configurando cada pedido a su gusto.

El director general de Subway Iberia, Ramón López Ponte, ha explicado que "nuestra apuesta por Castilla-La Mancha refleja la confianza que hemos depositado en el gran potencial de desarrollo que la marca puede tener aquí".

Más aperturas

En este sentido, ha avanzado que la compañía pretende continuar creciendo en la comunidad autónoma durante los próximos meses.

"Queremos seguir abriendo nuevos locales en otras ciudades de la región en los próximos meses", ha señalado López Ponte, quien también ha destacado que la apertura en Toledo permitirá acercar la oferta de la marca a miles de castellanomanchegos.

Promociones por la inauguración

Para celebrar su llegada a la ciudad, la empresa ha organizado una campaña promocional durante el viernes 3 y el sábado 4 de julio.

Entre las 13:00 y las 18:00 horas, los visitantes podrán participar en una ruleta con premios instantáneos que incluirán consumiciones gratuitas, promociones 2x1 y distintos descuentos.