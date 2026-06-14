Kike, mecánico: "Hay tanta desconfianza que no podemos poner ni una bombilla de 8 o 10 euros sin consultar al cliente"

La relación entre un mecánico y sus clientes solía basarse, al menos hasta hace un tiempo, en la confianza. El coche entraba al taller y el profesional, una vez aceptado el presupuesto de reparación, hacía lo necesario para que el vehículo saliera en óptimas condiciones.

Sin embargo, ese vínculo parece haberse roto. Así lo relata Kike, el carismático mecánico que regenta Talleres Piba en la localidad ciudadrealeña de Daimiel y que ha logrado construir una fiel comunidad de más de 127.000 seguidores en Facebook gracias a sus consejos y su cercanía.

En uno de sus últimos vídeos, Kike ha puesto voz a la frustración que vive el sector. El diagnóstico es claro: la desconfianza ha llegado a tal nivel que los mecánicos ya no saben a qué atenerse cuando un coche sube al elevador.

Cada pequeño paso, por lógico y económico que sea, requiere ahora de una autorización previa, lo que amplía los tiempos de reparación, bloquea las instalaciones y genera fricciones constantes con los clientes.

"Impresionante lo que nos pasa a los que estamos cara al público en general y a los mecánicos en particular", arranca Kike en su reflexión.

Pieza de 30 euros

El detonante de su queja es el mantenimiento rutinario de un cliente habitual con un BMW. Durante la revisión, comprobó que el filtro del habitáculo estaba "absolutamente hecho polvo", lo que podía acortar la vida útil del ventilador que acababa de sustituir. Como profesional, decidió cambiar también el filtro para garantizar el buen estado del vehículo. El coste añadido: 30 euros.

La respuesta del cliente, lejos de ser de agradecimiento, fue de reproche, alegando que en internet esa misma pieza cuesta 10 o 12 euros. Aunque Kike asume la teoría de que el consumidor debe estar informado de los gastos, lamenta la pérdida total de autonomía profesional a la hora de trabajar.

"Si ya no vamos a tener la libertad de poner una bombilla de posición que vale ocho o diez euros sin consultarlo, yo creo que hemos llegado al punto en que ya no vamos a poder hacer nada. Hemos perdido la confianza", afirma en el vídeo.

El problema real de esta falta de margen de maniobra es el embudo logístico que provoca en los talleres. Kike expone un caso muy visual: sustituir el ventilador del habitáculo. Si el mecánico detecta que la avería se ha producido porque el filtro está saturado de hojas y suciedad, poner un ventilador nuevo sin cambiar el filtro hará que se vuelva a romper de forma prematura.

Si en ese momento el profesional decide parar y preguntar al dueño, se desata un pequeño caos logístico. Por un lado, el coche queda inmovilizado en el elevador con la orden de trabajo abierta, a la espera de una confirmación que puede tardar horas si el propietario está en su puesto de trabajo o descansando y no puede responder.

Por otro, sacarlo a la calle para poder seguir trabajando en otros coches implica desmontar protecciones y perder un tiempo valioso. "Para ganarte 12 euros sacas el coche, le quitas todas las protecciones y luego lo vuelves a meter... Tampoco es eso", lamenta.

Otros sectores

Para hacer entender a sus seguidores lo absurdo de la situación a la que ha llegado el sector, el mecánico de Daimiel recurre a comparativas muy gráficas con otros oficios, especialmente con la hostelería. Explica que no es lo mismo que un taller te cambie unas pastillas de freno sin permiso (lo que equivaldría a que en un restaurante "te pidas una ración de calamares y te pongan también una de chipirones"), a que te añadan un pequeño consumible estrictamente necesario sobre la marcha.

"Otra cosa es que tú estás con tu menú de 26 euros y pides otra cesta de pan. Y luego vas a pagar y la cesta vale un euro", argumenta. "No te enfadas y le dices al camarero: '¡No jodas, por un euro compro yo dos barras de pan en el Mercadona de 60 céntimos!'. Es una cosa razonable. Pues lo mismo pasa en un mantenimiento, que le añadas un filtro porque está hecho polvo".

Como segundo ejemplo, alude a un fontanero que presupuesta el cambio de un mueble de baño por 400 euros y necesita añadir un par de codos de tubería por 14 euros más para rematar la obra. "Yo creo que no es para enfadarse", reflexiona, confesando que la irascibilidad de la sociedad actual hace que trabajar cara al público sea hoy en día, en sus propias palabras, "una mierda".

Nueva ayuda

Pese a todo, Kike reconoce que también existen clientes comprensivos que agradecen la proactividad del mecánico al evitarles averías futuras. Pero para lidiar con el grueso de las fricciones diarias, el taller manchego ha encontrado un software basado en inteligencia artificial que automatiza el proceso de comunicación con el cliente.

Mediante WhatsApp, el sistema envía un presupuesto detallado y desglosado con la prioridad de cada arreglo (desde una bombilla fundida hasta una fuga de aceite). "El cliente acepta cada punto lo que quiera. Entonces tú no te complicas, porque antes de ponerte con el vehículo el cliente ha aceptado todo. Así te evitas problemas", celebra Kike, asegurando que esta herramienta se ha vuelto ya tan imprescindible en su taller como un martillo o una llave inglesa.