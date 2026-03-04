Enrique, mecánico: "Os muestro dónde golpear un alternador para hacerlo funcionar provisionalmente"

Quedarse tirado con el coche a medio camino de casa puede llegar a ser desesperante si no cuentas con los conocimientos mecánicos adecuados. Por ello, Enrique o 'Kike', el carismático mecánico responsable de Talleres Piba en Daimiel (Ciudad Real) ha desvelado un truco que es puro "oro" cuando el alternador de tu vehículo deja de funcionar.

El alternador es un elemento fundamental en el ecosistema automotriz, ya que se encarga de generar energía eléctrica a partir de la fuerza mecánica del motor, recargando la batería y alimentando todos los sistemas eléctricos como por ejemplo la radio o el aire acondicionado.

En el vídeo titulado "Os muestro dónde golpear un alternador para hacerlo funcionar provisionalmente" que suma miles de reproducciones, Kike muestra un vehículo arrancado cuyo voltímetro marca 11,9 voltios. "Debe cargar a partir de 13,2 o 13,4 hasta 14", explica.

Kike mostrando el voltímetro.

Cuando el valor es inferior, significa que el alternador no está enviando energía a la batería, lo que provocará que el vehículo se detenga por completo en pocos minutos.

Cuando te encuentres en esta trágica situación, el mecánico propone una solución milagrosa y provisional: "Si le damos un golpeteo al alternador, las escobillas vibran un poquito, se aproximan y ya te dura un día o dos para llevar el coche al taller", comenta mientras sostiene el palo de hierro que emplea para ello.

Seguidamente muestra cómo tras un golpe seco y preciso en el cuerpo del alternador, el motor cambia de sonido instantáneamente y el marcador sube de forma mágica hasta los 14 voltios.

"Con un cacho de hierro he arreglado el coche, es que yo me quedo flipado", subraya con alegría ante la efectividad del método.

¿Por qué funciona este "truco"?

Aunque Kike lo explica de forma sencilla, este fenómeno "mágico" tiene un fundamento mecánico. Los alternadores albergan unas escobillas de grafito que rozan con el colector para transmitir la electricidad. Con el uso, estos "pelillos" se desgastan por el uso o se quedan pegados por la suciedad.

Al golpear el exterior, la vibración puede hacer que recuperen el contacto con el rotor momentáneamente. Sin embargo, como bien advierte en el vídeo, esto es una solución provisional "para llegar a tu casa" en una distancia corta.

No es la primera vez que Kike defiende que la experiencia vale más que la tecnología más avanzada en el mundo de la mecánica. Cada vez más conductores siguen su contenido donde denuncia fallos de diseño en marcas o da consejos de mantenimiento básico.