Cómo tratar el daño que algunas madres "quieren hacer a sus hijos" cuando tienen un TOC

Es muy importante ir al psicólogo para aprender técnicas de control de estos pensamientos que no se pueden evitar que aparezcan, pero sí se pueden parar. Lo más eficaz es la terapia cognitivo-conductual y en otros casos hay que asociar medicación, según sea la intensidad de los pensamientos o la dificultad de la persona para intentar controlarlos.

Es el tratamiento "de libro": psicoterapia y farmacología. La clave no es eliminar el pensamiento, sino controlarlo en vez de que te controle él a ti. Y se consigue.

Tenemos que tener muy claro que dentro de esta situación TOC que tener un pensamiento no es tener una intención, tener una imagen que nos reprochamos no es desear hacerla y tener miedo no es señal de peligro, sino de que nos negamos.

Estos pensamientos producen mucha ansiedad, hablan de tu responsabilidad y de tu amor, no de que exista peligro. Esto tiene tratamiento sí o sí y se controla.