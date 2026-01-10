Kike, mecánico en un pueblo de Ciudad Real, explica en 30 segundos cómo comprobar tu embrague: "Es muy sencillo"

Comprar un coche de kilómetro cero o de segunda mano puede convertirse en una sorpresa desagradable si no se revisan elementos clave del vehículo, y uno de los más importantes es el embrague. Un fallo en esta pieza esencial puede derivar en averías costosas o incluso dejar al conductor parado en mitad de un trayecto.

Kike, mecánico en Daimiel conocido por sus explicaciones claras y prácticas en Instagram, TikTok y otras redes sociales, se ha convertido en un referente para miles de conductores de Castilla-La Mancha y más allá.

Sus vídeos, basados en su experiencia diaria en el taller, se centran en errores frecuentes de mantenimiento, revisiones básicas y consejos para alargar la vida útil de los coches.

Entre la colección de sus vídeos, Kike muestra una técnica sencilla para comprobar el estado del embrague de cualquier vehículo, ya sea nuevo o de segunda mano, y así asegurarse de que funcionará correctamente antes de comprarlo o de continuar utilizándolo en propiedad.

Comprobación

Según explica este mecánico, basta con introducir la marcha más larga que tenga el coche —en su ejemplo, la quinta—, acelerar suavemente hasta unas 1.500 revoluciones por minuto y soltar poco a poco el pedal del embrague.

Si el vehículo no se cala y sigue funcionando aunque se bajen un poco las revoluciones, significa que el embrague está muy desgastado y podría necesitar un cambio pronto.

Si, por el contrario, el coche se cala normalmente, el embrague se encuentra en buen estado y todavía conserva una vida útil considerable.

Kike subraya que esta prueba no solo sirve al comprar un coche, sino que también es una manera de comprobar el desgaste del embrague en tu propio vehículo. Con ello, se pueden prevenir averías inesperadas durante un trayecto, que podrían dejarte parado y generar gastos elevados.

La viralidad de sus vídeos responde a la claridad y sencillez de sus explicaciones, así como a la experiencia real que aporta desde su taller en Daimiel, donde cada día atiende coches con problemas que podrían haberse evitado con un mantenimiento básico y revisiones periódicas.

Para Kike, aprender a detectar el desgaste de piezas clave como el embrague forma parte de una conducción responsable y económica: “Es mucho mejor adelantarse a un problema pequeño que esperar a que se convierta en una avería cara y complicada”, asegura.

Con técnicas como la expuesta, este viral mecánico ayuda a los conductores a ahorrar dinero, prolongar la vida de sus vehículos y conducir con mayor seguridad, convirtiéndose en un referente dentro de la comunidad de conductores de la región.