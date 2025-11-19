Alejandro de Miguel celebra su 20 aniversario: la moda "hecha a medida" vive su momento de expansión

En un momento en el que la moda parece acelerarse más que nunca, Alejandro de Miguel celebra su 20 aniversario consolidando su posición como uno de los grandes defensores de la costura a medida en España.

Su marca, reconocida por la excelencia y la atención personalizada, sigue creciendo y demostrando que la auténtica alta costura mantiene su relevancia frente a tendencias efímeras.

Desde su taller, De Miguel ha construido una trayectoria basada en la dedicación, el rigor de la visión de crear prendas únicas que trascienden el tiempo.

Cada pieza es concebida como una historia que empieza en el tejido y culmina en la emoción de la mujer que la luce.

Colección con filosofía

Su nueva colección refleja esta filosofía, combinando la sutileza del trabajo artesanal con la fuerza de la elegancia contemporánea.

Las propuestas, dirigidas tanto a invitadas como a novias, destacan por sus líneas limpias, siluetas estudiadas y el uso de tejidos nobles.

Entre su clientela destacan las madrinas, que buscan diseños que acompañen la importancia de su día y que transmitan serenidad y belleza en cada instante. "No hay mayor lujo que sentir que una prenda está hecha exclusivamente para ti", afirma el diseñador, resumiendo la esencia de su trabajo.

Invitadas Alejandro de Miguel Alejandro De Miguel

Alejandro de Miguel ha logrado consolidarse como una referencia nacional, manteniendo a la vez su compromiso con sus raíces manchegas.

Cada colección es un homenaje a la tradición textil española y al trabajo del artesano, donde cada detalle y cada puntada reflejan paciencia, precisión y respeto por el oficio.

Madrinas nueva colección. Alejandro De Miguel

Su nueva colección no solo marca tendencia, sino que reivindica un concepto de elegancia duradera, apostando por prendas que acompañan, se recuerdan y se convierten en parte de la historia personal de quien las lleva.

En un mundo de moda rápida, Alejandro de Miguel apuesta por la prenda que permanece, por la elegancia hecha a medida.