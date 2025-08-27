Óscar, el colombiano que decora con toros y la bandera de España su pequeño pueblo de Albacete: "Me siento orgulloso"

Paterna del Madera es un pequeño pueblo de la Sierra de Alcaraz (Albacete) que en verano, sobre todo en la semana de fiestas, multiplica su población. Nada diferente a lo que ocurre en cientos de pequeños pueblos de toda España que luchan contra la despoblación y se afanan por buscar nuevos habitantes.

Para que estos visitantes pudiesen inmortalizar de la mejor manera su paso por el pueblo, a uno de sus vecinos se le ocurrió decorar unas escaleras del municipio con un mural que representa uno de los momentos más esperados y conocidos de las fiestas patronales, sus encierros.

Este vecino es Óscar, un colombiano afincado en Paterna del Madera desde hace unos meses que, orgulloso de esta obra, pergeñada junto a varios miembros de la familia de su pareja, luce como novedoso photocall de las fiestas que estos días se celebran en honor a San Miguel Arcángel y la Virgen del Rosario.

"Me enorgullece mucho que la gente se tome una foto en las escaleras. La idea es que se pudiesen ir con un recuerdo del pueblo", señala Óscar a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, quien se confiesa como "un enamorado" de Paterna del Madera desde que su pareja le llevó por primera vez.

Su idilio con este rincón de la Sierra de Alcaraz de apenas 340 habitantes comenzó cuando llegó al pueblo como uno de esos visitantes que estos días se fotografían junto al mural. "La familia de mi pareja, Loreto, es de aquí y mantienen su casa pese a que tuvieron que emigrar a Murcia".

Así, "primero veníamos de visita los fines de semana" pero hace algunos meses decidieron radicarse en la localidad. "Ahora, incluso estoy empadronado aquí", agrega Óscar.

Sintiéndose un patiniego más, fue cuando comenzó a armar la idea de crear un espacio que "sirviera de photobook" durante las fiestas.

Óscar pintando las escaleras de Paterna del Madera.

La primera idea fue decorar la plaza Arañal con sombrillas, pero finalmente "no conseguimos los colores que queríamos y nos pusimos a buscar otra idea".

Idea importada de su país

Entonces fue cuando Óscar empezó a madurar la posibilidad de convertir las viejas escaleras situadas junto a la casa en la que vive en un espacio llamativo.

"En Sudamérica es muy habitual adornar escaleras y espacios de este tipo en comunidad. Como allí los Gobiernos no ayudan, nos toca a nosotros hacer ese trabajo". Eso sí, acudió al Ayuntamiento para pedir permiso y allí "se mostraron encantados", hasta el punto de hacerse cargo del coste de la pintura.

El siguiente paso era dar con un diseño que "conectara" con la identidad de Paterna del Madera, por lo que optó por un motivo de "fiesta con los colores de la bandera nacional y temática taurina" en alusión a los encierros.

Óscar, acompañado de amigos y familiares de su pareja, se puso manos a la obra y en cuatro días dieron una nueva vida a las escaleras. "Primero tuvimos que pintarlas de blanco para empezar a trabajar. Después, con la ayuda de un proyector empezamos a hacer los detalles, remarcar los toros y completar el diseño con los colores rojo y amarillo".

Aspecto final de las escaleras.

El final de la obra no pudo ser más satisfactorio. "Ahora mismo tengo aquí al lado a gente en las escaleras que se están tomando fotos. Ten en cuenta que durante las fiestas pasan por aquí entre 1.400 y 1.600 personas, y me hace feliz que puedan llevarse un recuerdo bonito", admite.

Próximo proyecto

La consecución de esta idea no ha hecho más que dar un espaldarazo a Óscar en su idea de colaborar para que Paterna del Madera luzca más esplendoroso.

En este sentido, reconoce que "tengo en la cabeza una idea impactante que quiero dar forma cuando pasen las fiestas", avanza. Sería una iniciativa "para vender el pueblo" sobre la que espera que "las autoridades nos acompañen".

Estaremos atentos.