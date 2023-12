Agustín Durán ruraliza el último hit de Aitana: "Venga a varear y dale de lado que caen más"

El cómico castellano-manchego Agustín Durán ha sacado a la luz su nueva canción 'Venga a varear', una parodia de la canción de 'Las Babys' de la artista Aitana, en la que ha cambiado su letra y la ha adaptado al tema de la campaña de recogida de aceituna. Una canción que llega siete años después de su exitazo con 'Vareando', también sobre la campaña de aceituna, un tema en el que parodió 'Bailando' de Enrique Iglesias.

Con su humor característico, Durán cuenta en la letra de la canción cómo es una jornada de esta labor agrícola que muchos castellano-manchegos tienen que llevar a cabo cuando llegan estas fechas.

Cabe destacar que en el tronchante videoclip aparecen caras conocidas como el propio padre del humorista, Julio Durán, ya mítico participante en estos vídeos como capataz, y la presentadora de 'En Compañía' de CMM, Gloria Santoro, "como Aitana Olivarera". Asimismo, aparecen otros familiares del ingenioso humorista a los que ha vuelto a definir como "Gente del Campo".

"No da la amnistía para ir al olivar"

El videoclip comienza con los protagonistas tomando unas copas durante una celebración, reconociendo que ya es hora de irse a dormir, a las siete menos cuarto de la madrugada. Sin embargo, es el padre de Durán quien cree que es una buena hora para irse a recoger la aceituna.

"Toca varear y justo cuando empieza a helar. Mi padre me engancha, aunque sea Navidad, no da la amnistía para ir al olivar. Hace aquí un frío que pela, se me caen las velas y tengo escarchadas las orejas", son algunas de las frases más graciosas de la composición.

Unas quejas a la que el capataz le responde mandándolo "a varear" porque luego "bien que pedirá el aceite", en referencia al elevado precio del conocido como oro líquido. Un tema que también ha aprovechado Durán para denunciar en la canción. "No puede ser que sea más caro en Jaén que en Noruega. Se nos ríen en nuestra jeta", critica el castellano-manchego en su letra.

“Venga a varear” - Agustín Durán y Gente del Campo. Parodia de “Las Babys” de Aitana. !Que tengáis buena cosecha y ojalá y os guste el vídeo!

Instagram: @jagusduran pic.twitter.com/CezfKXSifb — Agustín Durán Cómico (@agusduran) December 12, 2023

