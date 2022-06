El Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha anuncia los ganadores de sus Premios Solidarios 2022

Los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2022 son la máxima distinción que ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE.

En la categoría de Administración Pública se premia al Comisionado del Reto Demográfico de Castilla La Mancha, por su apuesta contra la Despoblación en Castilla-La Mancha, que se ha abierto a entidades públicas y está respaldado por los agentes económicos y sociales más representativos de Castilla-La Mancha, unidos y comprometidos con la defensa del medio rural

Se trata de una iniciativa pionera en la lucha por frenar la pérdida demográfica en las zonas rurales, agudizada por las desigualdades en el ámbito social, económico y territorial

Premios

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el Solidarios 2022 es para la Fundación ANAR, por su andadura con 52 años de historia dedicándose a la promoción y defensa de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o desamparo, mediante el desarrollo de proyectos tanto en España como en Latinoamérica en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, cómo son los Hogares y el Teléfono ANAR , el proyecto “Buentrato” con acciones formativas en centros educativos a favor de la prevención de la violencia contra la infancia, en las que interviene alumnado, profesores y padres.

En la categoría de Empresa, el premio es para Albacosturas Sociedad Cooperativa de Castilla La Mancha, por ser el resultado de una forma de economía social que nace de una situación de crisis económica derivada de la pandemia sanitaria de la Covid 19, empezando a confeccionar mascarillas y EPIS Solidarios.

Son una cooperativa sin ánimo de lucro que cuenta con 17 mujeres de la provincia de Albacete mayores de 45 años que estaban desempleadas. Actualmente han reconvertido su trabajo y han ampliado su modelo de negocio dedicándose al cosido de ropa de mujer para varias marcas españolas con proyección internacional.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón ha sido para Ramón García por su programa televisivo “En Compañía” de CMMedia, un programa que tiene como objetivo ayudar a poner fin a la soledad de los castellano-manchegos. Un problema que hoy en día, afecta a miles de personas y que es una gran preocupación en la sociedad del siglo XXI.

“En Compañía” trabaja para que el programa sea una feliz experiencia donde se conocen historias de vida, situaciones personales y, lo más importante busca acabar con la soledad.

Finalmente, el Solidario 2022 a la Persona Física es para Juan Ramón Amores García. Embajador de la Asociación Adelante Castilla-La Mancha.

Juan Ramón ha tenido una larga trayectoria profesional y deportiva, fue maestro de educación física, cosechó también éxitos en natación y actualmente se dedica a la política como alcalde de la ciudad que le vio nacer, La Roda.

A los 38 años es diagnosticado de ELA y desde ese momento nunca ha escondido su deterioro físico, rompiendo pronósticos ha seguido trabajando día a día, y también dando visibilidad a la enfermedad, a los que la padecen y sus familias. Su última aventura, ha sido la edición del libro ‘Juan Ramón Amores, un idilio con la vida’, escrito por su amiga Mar G.Illán, y cuyos derechos de autor son donados a AdelanteCLM.

El Jurado de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2022 ha estado formado por Javier Pérez, director general de Discapacidad de JCCM, Ismael Barrios, director de comunicación de Castilla-La Mancha Media, José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha (CERMI CLM), Cristina Arias, consejera general de la ONCE, José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, y Carlos Javier Hernández, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.

Los premiados recogerán sus galardones en una gala que tendrá lugar el próximo día 23 de junio de 2022, a las 19 horas en la Sala Thalía de Toledo.

