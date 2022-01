Graban desde Toledo la entrada de un satélite a la atmósfera: anoche cruzó toda España

Muchos españoles vieron este domingo por la noche, en torno a las 23:00 horas, a una "espectacular y lenta bola de fuego" cruzando el cielo. Alguno de ellos, incluso, dejó constancia de lo vivido en las redes sociales. Por suerte, el fenómeno fue grabado e inmortalizado desde el Complejo Astronómico de La Hita (Toledo), que forma parte de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN).

Según el primer análisis del investigador responsable del Proyecto SMART (Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies), el astrofísico José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), la bola de fuego fue provocada por la reentrada en la atmósfera terrestre, a gran velocidad, de un satélite artificial.

En concreto, se trataría de un satélite Starlink de unos 260 kilos de peso que la compañía SpaceX puso en órbita el 24 de enero de 2021 con el fin de proporcionar comunicaciones de Internet.

El brusco rozamiento con la atmósfera a una velocidad de unos 27.000 kilómetros por hora hizo que el objeto se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 100 kilómetros sobre un punto situado al norte de Marruecos, casi en la frontera con Argelia.

Varias bolas de fuego

Desde allí avanzó en dirección noroeste y fue fragmentándose a lo largo de su trayectoria, por lo que pudieron verse varias bolas de fuego avanzando en paralelo al volverse incandescentes cada uno de estos fragmentos.

Según la información de la que se dispone en estos momentos, la bola de fuego habría atravesado toda la Península y finalmente habría cruzado Asturias, finalizando su trayectoria sobre el mar Cantábrico. Por tanto, cualquier posible fragmento del satélite que hubiese sobrevivido a su brusco paso a través de la atmósfera terrestre habría caído al mar.

No obstante, este interesante caso está aún en estudio por si nuevas informaciones pudiesen servir para obtener más datos sobre el evento.

