De los 2 800 afiliados con los que cuenta la ONCE en Castilla-La Mancha, solamente 300 pueden considerarse ciegos al tener menos de un 10 por ciento de visión o de campo visual. Los 2 500 restantes, por encima de esos umbrales, son personas que padecen alguna discapacidad visual grave y en muchas ocasiones, al no llevar el bastón blanco ni ir acompañados por un perro guía, gozan de una menor comprensión social e incluso llega a planear sobre ellos cierta sospecha de fraude o fingimiento.

Para acabar con esa injusticia, la delegación castellano-manchega de la ONCE ha organizado este lunes en su sede de Toledo un desayuno informativo en el que los periodistas invitados han portado unas gafas especiales que simulaban distintos tipos de discapacidad visual. Al redactor de esta noticia, en la piel de una persona con una persona con una visión y un campo visual muy reducidos, le ha resultado imposible acceder caminando sin ayuda desde el exterior del edificio hasta el salón de actos en el que se ha celebrado la actividad. Una vez sentado junto a la mesa, pese a no que no sería considerado ciego en caso de que la discapacidad visual fuese real, el tacto ha sido su único aliado para poder llevarse algo a la boca... y en un primer momento sin saber siquiera lo que era.

"La ceguera suele ser identificada por el bastón o el perro guía, pero la discapacidad visual es más difícil de comprender. Puede generar dudas, pensar que la persona que la padece está disimulando o forzando la situación. Podemos ver a nuestro vecino utilizando un bastón por la noche y por el día caminar sin él, lo que nos puede llevar a pensar que está fingiendo para conseguir algo, pero no es así".

De esta forma se ha explicado Carlos Javier Hernández, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, que ha asegurado que el objetivo del desayuno de este lunes es que la sociedad conozca que existen "distintas patologías del ojo que llevan a la discapacidad visual aunque no supongan una ceguera total". Entre ellas ha citado las retinopatías diabéticas, los problemas de generación macular o la retinosis. "Algunas de ellas pueden producir, incluso, momentos de ceguera cuando no hay luz solar. Las personas que padecen, por ejemplo, retinosis pigmentaria, son prácticamente ciegos totales por la noche y por el día pueden desenvolverse perfectamente sin la ayuda de un bastón", ha insistido.

"Si la gente lo llega a entender se mostraría más comprensiva con ellos", ha asegurado el delegado castellano-manchego de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que precisamente este lunes 13 de diciembre cumple 83 años de andadura.

Llamamiento a dar el paso

Hernández, que ha estado acompañado durante el desayuno por José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, ha hecho también un llamamiento a todas aquellas personas que sin ser ciegas totales presentan una visión muy reducida. "Hemos detectado que hay una parte de la población que tiene problemas de visión graves y no da el paso de pedir la ayuda o los servicios que prestamos desde la ONCE, quizá por desconocimiento", ha señalado.

"No nos cabe ninguna duda de que ahí fuera hay personas que necesitarían nuestra ayuda, pero tienen que dar el paso para acercarse a cualquier sede de la ONCE. Les haremos la vida más fácil y les ayudaríamos a moverse en su entorno doméstico y urbano con seguridad. Estamos para dar un servicio público, para ser útiles a la sociedad", ha añadido.

La pandemia, momentos duros

Por último, los máximos responsables de la ONCE en Castilla-La Mancha se han felicitado por el hecho de que en 2021 se haya ido recobrando la normalidad social tras haber superado los peores momentos de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, cuando las personas sin visión tenían "muy difícil que alguien se acercara para echar una mano en la calle".

"La pandemia nos trajo unos comportamientos sociales distintos por miedo al contacto físico. Fue una situación puntual, de algunos meses, quizá por el miedo a lo desconocido, que también teníamos las personas con discapacidad visual", ha recordado Hernández, que ha finalizado asegurando que "la sociedad española siempre ha sido y sigue siendo muy solidaria" con el colectivo que representa.

