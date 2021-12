Estas son las 35 tiendas de Mercadona de CLM en las que te resuelven la cena de Navidad

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ha recuperado, dentro de su sección Listo Para Comer, los encargos de platos navideños.

Desde el 22 de noviembre, y hasta el 28 de diciembre, los “jefes” (clientes) podrán solicitar, en cualquiera de las 35 tiendas que cuentan con esta sección en Castilla-La Mancha, alguna de las varias opciones que la compañía pone a la venta pensadas para disfrutar durante estas fiestas.

Entre el surtido, destaca la bandeja con 18 canapés fríos compuesto por distintas mezclas como de salmón y eneldo o de queso e higos. Y como platos principales, destaca el pollo de corral deshuesado relleno de chalotas, trufa, foie, ciruelas, y tocino; medio cochinillo asado; paletilla de cordero lechal marinada con sal, romero, tomillo y limón; o bien, la carrillada guisada con salsa de vino tinto. Todos estos servidos con guarnición de patatas panaderas y cebollitas confitadas.

Albacete

Albacete C/ Alcalde Conangla, s/n

Albacete C/ Cristóbal Pérez Pastor, 12 - C/ Dr. Ferrán, s/n

Albacete C/ Arquitecto Fernández, 11 - 13

Almansa (Albacete) Av. José Rodríguez Ruano, 16

Hellín (Albacete) Gran Vía, 60

Villarrobledo (Albacete) Av. Reyes Católicos

Ciudad Real

Alcázar de San Juan C/ General Benaben García, C/ Rondilla, C/ Bailén

Campo de Criptana C/ Sara Montiel, 12 – C/Matadero Viejo, 17

Ciudad Real C/ Inmaculada Concepción, 8

Ciudad Real Av. Primero de Mayo, s/n

Daimiel C/ Madara, nº 1

Manzanares Ctra. De La Solana, 46

Miguelturra C/ Real, 50 - 54 - C/ San Antón, 6

Puertollano C/ Sta. Cruz de Mudela, 4

Puertollano Av. Primero de Mayo, s/n

Puertollano Ctra. de Argamasilla N44, Parcela 14

Socuéllamos C/ General Sanjurjo, 1

Tomelloso Pasadizo Toledo, 1

Villarrubia De Los Ojos C/ Valencia, 1

Cuenca

Cuenca Av. San Julián, s/n

Motilla del Palancar (Cuenca) C/ Ermita - C/ Hernán Cortés - C/ Encina

San Clemente (Cuenca) Av. del Silo, 76

Guadalajara

Cabanillas del Campo C/ Azuqueca de Henares, 2

Guadalajara C/ la Sierra, 13

Guadalajara Av. Barcelona, 10 - C/ Zaragoza - C.C. La Vaguada

Toledo

Burguillos de Toledo C/ Toledo - Ctra. Toledo - Ciudad Real

Madridejos Ctra. Antigua Madrid-Cádiz, 2

Quintanar de la Orden C/ Grande, 49 - C/ las Norias, s/n

Seseña C/ Don Fermín Martín Carrillo, 1

Sonseca Avda. Europa, 7

Talavera de la Reina Av. de la Constitución, 19

Talavera de la Reina Av. Portugal c/v C/ Puebla de México. Parcelas 6, 7, 8, 9 y 10

Talavera de la Reina C/ Carretas 31 y Paseo del Muelle 13 y 15

Toledo Av. del Río Boladiez, parcela nº10

Torrijos C/ La Mata, s/n

