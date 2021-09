Estrellas de La Mancha, la ruta gastronómica que quiere ser un referente de la mejor cocina regional

La familia de empresarios Sampedro de Tomelloso, Ramón Sampedro y esposa Sagrario Lara, junto a los patrocinadores de la ruta gastronómica “Estrellas de La Mancha”, los empresarios Juan Manuel Albelda, gerente de San Telesforo, Elías Zreik, de Gestión de Negocios Digitales, y Raúl de Lema Turégano de Carnicería de Madrid, celebrarán en Tomelloso una velada solidaria el jueves día 9 de septiembre, con el objetivo de promocionar la gastronomía y la hostelería de Castilla-La Mancha y promover el consumo de productos de proximidad.

La velada solidaria a favor de la Fundación Elder, cuyo objetivo es contribuir a mejorar el bienestar de nuestros mayores, tendrá lugar a las 20:30 horas en el Restaurante Marisquería Virgen de Las Viñas de Tomelloso, congregando a medio centenar de personas de la sociedad de Tomelloso y alrededores.

Un guiño gastronómico a los productos de la tierra

El chef y responsable del restaurante, Esteban Morales, recientemente galardonado con el Premio Joven Sumiller del Consejo Regulador D.O. La Mancha, será el encargado de elaborar el menú, siendo una de las sorpresas y presentaciones el postre con “Tarta de Mazapán y Sorbete de Vino Tinto Allozo”, una nueva propuesta de la mano de San Telesforo, el obrador más antiguo de mazapán de España ubicado en Toledo, expertos artesanos en heladería y confitería.

El menú será un guiño a los productos de proximidad, no faltando Queso Manchego curado puro de oveja, carpaccio de tomate moruno de la huerta ecológica castellano-manchega con helado San Telesforo AOVE cornicabra de Toledo, crema suave de langosta, Lomo de Ternera a la Brasa IGP Carne de la Sierra de Guadarrama, todo ello regado con vino Tinto Allozo y coctel de Brandy Casajuana, también de Tomelloso.

Entre los asistentes -se prevé una asistencia de medio centenar de amigos de la sociedad y tejido empresarial de Tomelloso y Castilla-La Mancha-, se encontrarán responsables de AFAS, Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Fundación Elder, D.O. La Mancha, Miguel Ángel Valentín Díaz, enólogo y gerente de Vinos Allozo; Brandy Casajuana, D.O. Queso Manchego, San Telesforo, Carnicería de Madrid, IGP Carne de la Sierra de Guadarrama, etc.

El objetivo de “Estrellas de La Mancha” es diseñar rutas gastronómicas por toda la región, habiéndole precedido a esta próxima cita en Tomelloso, un reciente encuentro celebrado el pasado mes de junio en el emblemático Cigarral El Bosque de Toledo. Los promotores de “Estrellas de La Mancha” señalan que además de la promoción de la gastronomía y productos de proximidad de Castilla-La Mancha, esta nueva iniciativa que no podía dejar de celebrar su segunda flamante cita en el corazón de La Mancha, Tomelloso, además es una clara apuesta y acicate por la hostelería de la región. Un proyecto joven, que nace con vocación de ir sumando y representar a empresarios castellano-manchegos del mundo de la gastronomía, restauración y productos de cercanía y calidad diferenciada.

“Estrellas de La Mancha” cuenta con un referente de éxito en Madrid, “Rutas Gastronómicas de Producto Km.0”, promovido por las mismas empresas que “Estrellas de La Mancha” y que cuenta con importantes empresarios de la restauración y productores de alimentos madrileños, entre ellos como el Club ARGO “Asociación Racional de la Gastronomía y Ocio”, el Grupo de Restauración Oter integrado por 36 restaurantes, entre ellos, El Telégrafo, o La tienda de vino.

La próxima cita de estas rutas gastronómicas, que buscan unir sinergias entre el potencial de dos comunidades vecinas como son Madrid y Castilla-La Mancha tendrá lugar en el Palace de Madrid el próximo 16 de septiembre, con un emotivo homenaje a un gran profesional del sector.

Un evento solidario, Fundación Elder

El 5% de la recaudación del cubierto de la velada solidaria irá destinado a la Fundación Elder de Tomelloso, para mejorar la calidad de vida de los mayores. ELDER es una fundación creada por la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAS) en 1996.

La Fundación tiene como objeto la promoción y fomento de obras sociales cuya finalidad sea el cuidado, atención y asistencia de personas con discapacidad y de la tercera edad, pretendiendo ofrecer un enfoque integral que atienda todas las necesidades de las personas mayores, con un principio recto que es la máxima en la calidad del cuidado y atención a los mayores: "ENVEJECER EN CASA".

ELDER constituye un nuevo concepto de hogar para personas mayores, formado por apartamentos totalmente equipados y pensado para que los mayores puedan conservar la independencia y la autonomía de la que han disfrutado toda su vida.

