La madre de los dos niños desaparecidos en Tomelloso dice a la Guardia Civil que están en una ciudad de Rumanía

Los dos hermanos de nueve y cinco años desaparecidos en Tomelloso (Ciudad Real) desde el pasado 20 de septiembre podrían encontrarse en Rumanía junto a su madre, después de que la Guardia Civil haya conseguido contactar con ella.

Así lo ha confirmado este viernes el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, quien ha pedido cautela para no entorpecer las investigaciones policiales y judiciales.

"Sabemos que la Guardia Civil sí pudo contactar con la madre y sabemos que está en una ciudad de Rumanía, pero hay que ser prudentes", ha señalado Broceño, sin concretar la localidad en la que se encuentra la mujer ni confirmar expresamente que los menores estén con ella.

El subdelegado ha explicado que, por el momento, no se han producido actuaciones por parte de las autoridades policiales y judiciales extranjeras que permitan avanzar en la resolución del caso. Por ello, ha insistido en la importancia de mantener la discreción durante las pesquisas.

Posible sustracción parental

"Estamos hablando de dos menores y tenemos que tener la cautela suficiente para no entorpecer las actividades policiales y judiciales", ha advertido.

Los menores, identificados como José Antonio y Diana P. M., de nueve y cinco años, respectivamente, desaparecieron el pasado 20 de septiembre en Tomelloso. Según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press, ambos habrían sido sustraídos por su propia madre.

La denuncia fue presentada por el padre y las fuerzas de seguridad investigan los hechos como un posible caso de sustracción parental. La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar la situación de los dos hermanos.