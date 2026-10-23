Herido grave un trabajador de 56 años al caerle encima una bobina de 300 kilos en una empresa de Fontanar
La víctima ha sido trasladada en UVI hasta el hospital de Guadalajara capital.
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Un trabajador de 56 años ha resultado herido de gravedad al caerle encima una bobina de 300 kilos en una empresa de Fontanar (Guadalajara). Ha sido trasladado en UVI hasta el hospital de la capital de la provincia.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 8.26 horas de la mañana, en una empresa dedicada a la construcción de material de aislamiento en la Avenida de Asia del municipio.
Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil.