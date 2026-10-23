La Guardia Civil incauta el mayor alijo de cocaína de la historia de Ciudad Real: 576 kg en Arenales de San Gregorio

La Guardia Civil ha incautado el mayor alijo de cocaína de la historia de la provincia de Ciudad Real, 576 kilos en el municipio de Arenales de San Gregorio. Los agentes han detenido al presunto responsable del delito y ya ha ingresado en prisión.

La detención se produjo el pasado 7 de octubre, cuando la Guardia Civil recibió un aviso sobre las 21 horas de varios vehículos que merodeaban de forma sospechosa en la localidad.

Se puso en funcionamiento un dispositivo con efectivos del grupo de investigación y con la Usecic para poder localizar e identificar a los ocupantes de los vehículos.

Los agentes vieron un turismo, cuyo ocupante mostraba una actitud sospechosa, ya que estaba sacando objetos de una vivienda y podía ser un robo. Por ello, se procedió a la identificación de esta persona, encontrando dos tabletas de un kilo de cocaína.

Después, se registró el vehículo, donde se localizaron otros 13 paquetes con 15 kilos en dos 'caletas', unos compartimentos realizados artesanalmente con mecanismos de apertura de forma oculta para obtener huecos en la carrocería del vehículo en los que esconder la droga.

Investigación

Al día siguiente arrancó la investigación y se procedió a la entrada y registro del inmueble en el que el autor estaba saliendo con la droga. Allí encontraron un alijo de cocaína de hasta 575,8 kilos.

Asimismo, se localizaron otras cantidades pequeñas de drogas para el menudeo, 310 euros en metálico, dos teléfonos móviles utilizados para la comisión del delito y un vehículo.

Los Tribunales de Instancia e Instrucción número 2 y 3 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han mandado al detenido -vecino de Madrid- a prisión de forma preventiva ante la gravedad de los hechos.