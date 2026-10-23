Buscan a tres ladrones que asaltaron la casa de una anciana con discapacidad en Ciudad Real: amordazaron al cuidador

La Policía Nacional está buscando a tres hombres que este jueves asaltaron una vivienda de la calle Tinte de Ciudad Real en la que reside una mujer de 86 años con discapacidad.

Los ladrones entraron en la vivienda cuando la anciana se encontraba en el interior junto a su cuidador, al que ataron y amordazaron con cinta americana.

Así lo ha confirmado este viernes el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, que ha detallado que por el momento no se han producido detenciones y los investigadores trabajan para identificar a los responsables.

Broceño ha asegurado que los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas de la tarde de este jueves y los asaltantes lograron robar objetos como teléfonos móviles, alguna joya y una pequeña cantidad de dinero.

"La investigación está todavía en una fase inicial y la Policía Nacional trabaja desde el primer momento para esclarecer lo sucedido", ha indicado, a la vez que ha precisado que en el operativo trabajan efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica.

Por el momento, ya han realizado una inspección del inmueble y están recopilando indicios y pruebas que permitan identificar a los autores. Una de las principales vías de investigación son las cámaras de videovigilancia instaladas en la calle Tinte.

Por último, Broceño ha pedido "prudencia" mientras avanzan las pesquisas y ha expresado su confianza en que la investigación permita identificar a los tres autores.

Revuelo en la zona

Tal y como han relatado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha un vecino de la zona, la alarma y la preocupación se adueñaron por unas horas del barrio cuando observaron a "un montón de policías corriendo de un lado hacia otro, buscando a alguien".

Según asegura La Tribuna de Ciudad Real, los tres asaltantes llamaron a la puerta y el cuidador abrió pensando que se trataba de una vecina. Sin embargo, lo empujaron, entraron a la vivienda y le preguntaron sobre una supuesta caja fuerte.

Tras abandonar el domicilio, el cuidador pudo desatarse y acudir a los vecinos para pedir ayuda y alertar a la Policía.