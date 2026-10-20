Dos mujeres resultan heridas durante un atraco en el parque comercial El Golf de Talavera de la Reina

Dos mujeres han resultado heridas durante un robo con violencia en el parque comercial El Golf de Talavera de la Reina (Toledo) y han sido trasladadas al Hospital Virgen del Prado.

El incidente ha tenido lugar a las 17:36 horas en esta zona de la ciudad talaverana que aglutina varias superficies comerciales.

Según han confirmado fuentes del 112 a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, las afectadas son dos mujeres de 35 y 29 años que se encontraban en uno de estos establecimientos cuando se ha producido el atraco.

Ambas han sufrido traumatismos por los que han tenido que ser trasladadas en ambulancia de urgencia al hospital de la ciudad.

Nada más darse el aviso, al lugar también han acudido una ambulancia de soporte vital básico, así como agentes de la Policía Nacional y Policía Local.