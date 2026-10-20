El jurado declara a Antonio Caba culpable del asesinato de dos empresarios en Manzanares

El jurado popular ha declarado a Antonio Caba culpable del asesinato de Jesús María González Borrajo en 2019 y de Juan Miguel Isla Fernández en 2022, y ha considerado al otro procesado, Gaspar Rivera, cómplice en la primera muerte y encubridor en la segunda.

Los miembros del jurado han emitido en la tarde de este martes el veredicto después de haber comenzado su deliberación en la mañana de este lunes.

En la vista también estaban imputadas otras dos personas por su presunto conocimiento de los hechos. En ambos casos, han resultado absueltas.

En la lectura del veredicto, que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, los componentes del jurado han considerado Caba culpable por unanimidad de los asesinatos de los dos empresarios hallados sin vida en el interior de sendos pozos en una finca situada en Manzanares y otra en Valdepeñas.

En el caso de Jesús María González Borrajo, el escrito considera que Caba acabó con su vida de manera violenta para apropiarse de 14.000 euros procedentes de la venta de un vehículo.

Para argumentarlo, citan la geolocalización de la víctima, las llamadas entre los dos acusados principales, la existencia de pagarés pendientes, las herramientas localizadas y el hallazgo de los restos del empresario en una finca utilizada por el principal acusado.

En cuanto a la muerte de Juan Manuel Isla, el jurado también ha considerado probado que Caba lo asesinó para apropiarse del dinero que acababa de cobrar en la venta de una finca a unos empresarios de La Solana.

Como elementos probatorios, considera las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil, informes forenses, seguimientos e intervenciones telefónicas hacia el principal acusado.

Durante su declaración en el juicio, Caba señaló a dos desconocidos como autor de las muertes y su abogado cuestionó las pruebas que señalaban a su defendido.

Dos cargos para Rivera

En el caso de Gaspar Rivera, cuyo testimonio fue clave para resolver el caso, el jurado lo ha considerado cómplice de la muerte de González Borrajo por siete votos a dos y de un delito de encubrimiento en el caso de Isla por unanimidad.

En el primero de los asesinatos, el veredicto apunta que Rivera conocía las intenciones de Caba y posteriormente colaboró en el descuartizamiento del cuerpo y la ocultación de los restos.

Sin embargo, en la muerte de Isla, consideran probado que ayudó a trasladar y ocultar el vehículo de la víctima y posteriormente su cadáver, pero que no sabía que estaba muerto cuando comenzó a realizar los primeros actos de ocultación.

Durante la vista, Gaspar Rivera sostuvo que no había participado en ninguna de las dos muertes y adujo que había colaborado posteriormente por las amenazas y el miedo que le producía Caba.

Una vez conocido el veredicto, el tribunal tendrá que imponer la condena a los dos culpables.

Cabe recordar que la Fiscalía había solicitado 46 años de prisión para Caba por los dos asesinatos y 19 años a Rivera por complicidad con atenuante de confesión.

Respecto a los otros dos procesados que han resultado absueltos, el fiscal no había formulado ninguna acusación.