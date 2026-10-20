Cortada la A-42, carretera que une Madrid y Toledo, por una colisión entre dos turismos a la altura de Illescas

Una colisión entre dos turismos ha provocado el corte total de la carretera A-42, vía que une Toledo con Madrid, a la altura de Illescas en sentido a la capital de Castilla-La Mancha durante más de hora y media.

El accidente se ha producido alrededor de las 17:30 horas a la altura del kilómetro 35, dentro del término municipal del municipio illescano, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

En el siniestro se han visto afectados una mujer de 54 años y un hombre de 55 que han sido atendidos en el lugar del accidente por una ambulancia de soporte vital básico.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil han habilitado un paso alternativo por la una salida que se encuentra en el mismo kilómetro de la colisión hasta que sobre las 19:00 horas han abierto al tráfico el carril izquierdo.

Esta incidencia se ha producido en plena hora punta en una zona muy transitada de una carretera que cada día da servicio a miles de personas que viven en la comarca de la Sagra y se desplazan a trabajar a la Comunidad de Madrid, por lo que ha generado un embotellamiento de varios kilómetros.